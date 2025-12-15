Fernando Alonso vuelve a ‘postularse’ como presidente del Real Madrid: ¡Lo elige por delante de la FIA!

Fernando Alonso volvió a pronunciarse sobre la posibilidad de ser algún día presidente del Real Madrid. El piloto español de Fórmula 1 fue preguntado por este asunto en una entrevista tras poner fin al Mundial de 2025 en el Gran Premio de Abu Dabi y su respuesta fue sorprendente por el siguiente motivo, y es que eligió la presidencia del club blanco por delante de la FIA. Así, el de Aston Martin renunció a gobernar en el organismo que rige el deporte de motor.

El asturiano, a sus 44 años, sabe que 2026 puede ser su último año en la F1 y es por eso que está abierto a nuevos proyectos. Uno de ellos, inevitablemente, es estar ligado de una forma u otra a su actual escudería, Aston Martin, que ve en él un hombre de confianza que en un futuro no muy lejano podría convertirse en alto cargo del equipo.

Pero Alonso siempre mira más allá y su ambición podría llevarle incluso a presidir al Real Madrid, club al que apoya como un aficionado más y del que es socio de honor desde septiembre de 2017. De hecho, siempre que puede y que se encuentra en la capital de España, Fernando acude al palco del Santiago Bernabéu para disfrutar de su equipo.

Así todo, Alonso fue sometido a un test personal en su entrevista concedida en Dazn en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi y respondió sin tapujos a la pregunta de si preferiría ser presidente de la entidad blanca o de la FIA. Fernando no tuvo duda alguna y respondió lo siguiente: «Del Madrid».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DAZN España (@dazn_es)

Alonso, el Real Madrid y la FIA

Cabe recordar que el pasado viernes Mohammed ben Sulayem se autoproclamó presidente de la FIA por incomparecencia tras ‘amañar’ las elecciones y cumplirá su segundo mandato, que abarcará desde 2026 hasta 2030, por lo que en el caso de que Alonso cambiase de opinión aún habría que esperar unos años.