El Chelsea se interesa por Vinicius y prepara una oferta de 160 millones

Vinicius Jr puede ser uno de los grandes animadores del próximo mercado de fichajes. El brasileño no ha querido firmar su renovación con el Real Madrid y el jugador está en la picota de un Santiago Bernabéu que le ha pitado en los dos últimos partidos. En mitad de está vorágine, desde Inglaterra informan que el Chelsea estaría interesado en fichar al delantero por 160 millones.

El 7 del Real Madrid entraría en los planes futuros de un equipo que acaba de desprenderse de su entrenador Enzo Maresca y que suele ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes desde que fue vendido por Roman Abramovich en 2022. Vinicius vería así colmadas sus expectativas de convertirse en el jugador estrella de uno de los equipos punteros de Europa después de haber perdido protagonismo tras la llegada de Kylian Mbappé.

Vinicius no vive su mejor momento en un Real Madrid en el que lleva 15 partidos sin conseguir un gol. El jugador brasileño, pese a ello, se encuentra en un periodo de reflexión sin saber cuál es el sigueinte paso que debe dar en su carrera deportiva al finalizar contrato con el club blanco el 30 de junio de 2027.

Según informa The Guardian, Vinicius es visto por los londinenses como la guinda a un proyecto que ya cuenta con jugadores de primerísimo nivel como Enzo Fernández, Moises Caicedo o Cole Palmer, pero que carece de una gran estrella. El brasileño Estevao es todavía un proyecto de lo que es Vinicius y lo que representa en el fútbol mundial.

Veremos qué sucede pero a Vinicius es obvio que no le van a faltar novias. El Chelsea podría devolverle la jugada a un Real Madrid que ya adquirió jugadores de los blues en el último año de contrato con suerte dispar. Thibaut Courtois vino al equipo madridista a ser el mejor portero de la historia en 2018 y al año siguiente aterrizó Eden Hazard siendo una de las mayores decepciones traídas al Bernabéu.

Ahora el Chelsea tiene la oportunidad de devolverle la moneda a un Real Madrid que estaría abierto al traspaso de Vinicius el próximo verano con tal de que no se marche gratis en 2027. El precio de 160 millones de euros podría colmar las expectativas económicas de unos blancos que han amortizado un fichaje que costó 45 millones en 2018.