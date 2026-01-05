Endrick desvela su conversación con Ancelotti antes de salir del Madrid: «Vete y desarrolla tu juego»

Endrick ha sido presentado este lunes 5 de enero como jugador del Olympique de Lyon y con el dorsal ‘9’ a la espalda. El delantero brasileño ha repasado sus últimos meses en el Real Madrid, ha desvelado una conversación con Carlo Ancelotti antes de tomar la decisión de salir del club blanco cedido y se ha aventurado en descifrar como será su futuro en el fútbol francés.

«Fueron los seis mejores meses de mi vida. Tuve tiempo con mi esposa. Tuve tiempo para construir mi casa. Sin estas cosas, sin la nueva casa, sin la familia, no soy nada. Ahora mismo soy mejor. Ahora mismo soy una persona madura y mejor persona. Ahora estoy centrado en mi trabajo. Agradezco a Dios, y a todas las personas que han estado en mi camino. Repito. Estos seis meses fueron los mejores de mi vida», comenzó declarando Endrick sobre sus últimos meses en el conjunto blanco.

«Cuando supe que el Lyon iba a ser mi siguiente camino, comencé a ver sus partidos. Hablé con el entrenador, Paulo Fonseca. Me he entrenado con ellos. Incluso he bromeado con mis compañeros. Como dije, estoy muy contento», afirmó el delantero brasileño sobre su nueva etapa.

«Continué trabajando en el campo y para ayudar al Real Madrid. Sí, salió el rumor en la prensa y todos mis compañeros venían a preguntarme si me iba o no. Nos reímos con eso. Hablé con algunos las cosas que salieron en la prensa. Es importante para mí hablar con algunos compañeros. También seguir en contacto con ellos. Lo más importante es que estoy ahora en el Lyon», dijo el ex madridista.

Endrick también desveló una conversación con Carlo Ancelotti antes de fichar por el Lyon: «Sí, hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón. Me dijo: «Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento». Pero tomé mi decisión antes a pesar de que sus consejos fueron importantes. Ancelotti ha sido un gran entrenador con el Real Madrid. He seguido todos sus consejos y me ayudó a desarrollar mi fútbol. Ahora, debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon para que gane (…). Fue maravilloso que el entrenador, Fonseca, y su staff hablaran portugués».

«Fue muy bonito ver toda la efervescencia que se generó y a todos los aficionados que se desplazaron para que les firmara camisetas. Me llega al corazón. Es importante para mí, porque mi llegada al Lyon va a provocar que en Brasil haya más visibilidad para el club y para la Ligue 1. Va a haber más jóvenes que van a mirar lo que ocurre en Francia. Es verdaderamente importante también hablar con los aficionados y que se genere esta ilusión», dijo el nuevo jugador del Lyon.