La sorprendente imagen de Valdebebas tras la nevada caída en Madrid

La Ciudad Real Madrid de Valdebebas ha amanecido en la mañana de este lunes 5 de enero totalmente cubierta de nieve tras la nevada caída esta noche sobre la capital de España. El club blanco ha compartido a través de sus redes sociales las imágenes de uno de sus campos de entrenamiento completamente nevados.

Una imagen espectacular sin duda con la que se ha despertado el Real Madrid. La nevada caída en Madrid durante la pasada noche ha dejado muchas zonas de la capital cubiertas por un leve manto de nieve. Una de esas zonas ha sido Valdebebas donde parece que ha podido nevar con algo más de nieve. Esta mañana, los campos de entrenamientos apartaron el verde del césped para lucir un manto tan blanco como la camiseta del 15 veces campeón de Europa.