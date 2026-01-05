Dmitrovic delata al CTA en su charla con García Verdura: «Ojalá todos como tú, pero el criterio…»

La Real Federación Española de Fútbol colocó micrófonos a Víctor García Verdura y todo su equipo arbitral en el derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona en el RCDE Stadium y hoy se han hecho públicos casi cinco minutos de sus conversaciones con los jugadores pericos y culés durante el encuentro. Es en una de esas conversaciones cuando Dmitrovic conversa con García Verdura para decirle lo que pensaba de su arbitraje con sinceridad, dejando en evidencia al CTA y al resto de árbitros: «Si todos pitaran así como tú, pero el criterio no es igual…».

El vídeo que comparten desde las redes sociales de la Federación ofrece una selección de momentos y jugadas en las que le toca intervenir a García Verdura en el derbi catalán, recordemos que fue el primer duelo entre catalanes de la Liga que dirige un árbitro del Comité catalán. El colegiado pasó la prueba y dejó algunos momentos y conversaciones que no han pasado desapercibidos.

Entre sus palabras, mensajes e indicaciones a los jugadores de Espanyol y Barcelona destacan algunos momentos sensibles, como algunas acciones en las que se pidió penalti o en la que Joan García empujó a Gerard Martín para impedir un gol perico. Pero la que realmente ha llamado la atención ha sido la apreciación que le hace el portero del Espanyol, Dmitrovic, a García Verdura en pleno partido.

🎥 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 | Así vivió el árbitro Víctor García el @RCDEspanyol 🆚 @FCBarcelona_es. Ponemos un micro al colegiado del derbi catalán para sentir el partidazo en primera persona.#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/c74z9VahS0 — RFEF (@rfef) January 5, 2026

«Te voy a decir una cosa, ojalá más cómo tú», le dice Dmitrovic a García Verdura aprovechando que el juego está parado y un futbolista del Espanyol está tendido en el césped, requiriendo asistencia del equipo médico. «¿Sí?», le dice el colegiado, que espera la respuesta del portero.

«Si todos pitan así como tú…», hace alusión Dmitrovic, en relación al buen hacer de García Verdura durante el derbi catalán, pero aprovecha también para golpear al CTA y a los diferentes criterios arbitrales que se están dando semana tras semana en la Liga: «Pero el criterio no es igual…».

«No hay nada, no hay nada, es el suyo el que lo empuja. Gerard, ¿cómo estamos? Te empuja tu portero. Si te empuja tu portero, ¿qué culpa tiene el otro jugador?», era otro de los comentarios que hacía García Verdura en la polémica acción en la que Joan García empuja a Gerard Martín.

García Verdura reprochó también a varios futbolista como Ferran y Roberto por empujones en lances del juego donde el balón no estaba en juego. «Ferran, te he avisado antes. No quiero empujones con el balón fuera de lugar», le explicaba a Ferran Torres, mientras que a Roberto le decía: «El último empujón sobra. Si llegas tarde frénate antes, te lo pido por favor. No viene a cuento».

«Hay un contacto que para mí no es suficiente para penalti. Para mí no es suficiente. Está todo chequeado, Pedri. No es penalti porque chutas y hay un contacto que no es suficiente. No es penalti cualquier contacto», le explicaba también García Verdura a Pedri en una acción en la que reclamó penalti, recordando que «es fútbol, no podemos decir que todos los contactos sean falta».