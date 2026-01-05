Williams presentará el coche de Carlos Sainz el 3 de febrero tras los test de Montmeló

Williams ha sido el penúltimo equipo de Fórmula 1 en desvelar la fecha de la presentación de su próximo monoplaza para el Mundial de 2026. El diseño del nuevo coche de Carlos Sainz y de su compañero Alex Albon se destapará el martes 3 de febrero, cuatro días después de que concluyan los test de Montmeló.

El piloto español ya se prepara para pilotar el que se llamará FW48 tras brillar con su primer monoplaza en la clásica escudería y convertirse en su nuevo líder. Sainz subió tres veces al podio (dos en carrera y uno en sprint) y se llenó de moral para el ilusionante 2026 en el que cambiará el reglamento de la F1 y su equipo seguirá contando con motor Mercedes.

Esta presentación se llevará a cabo seis días antes que la del nuevo coche del otro piloto español en la F1, Fernando Alonso. El Aston Martin se desvelará el lunes 9 de febrero en Silverstone, donde ese mismo día rodarán con el vehículo con fines promocionales. La única fecha que falta por conocer es la del campeón de constructores de los últimos dos años, McLaren.

Así será el nuevo Williams de Sainz

«Comenzaremos el año con una decoración especial diseñada por los aficionados, que se instalará en el coche para las pruebas en Barcelona a finales de este mes. Aficionados de 162 países emitieron casi 55.000 votos para este diseño único, como parte del compromiso de Williams de acercar más que nunca a los aficionados al equipo», expuso el equipo inglés en un comunicado.

Williams también dejó claro que su único objetivo en 2026 es seguir con la evolución llevada a cabo el pasado año, en el que pasaron de ser penúltimo a quinto equipo: «El 3 de febrero revelaremos el sorprendente look que lucirá la formidable dupla de pilotos Alex Albon y Carlos Sainz durante el resto de la temporada, mientras continúa su misión de regresar al frente de la parrilla».

«El nuevo reglamento de la F1 implica que los monoplazas de 2026 serán completamente nuevos: más cortos, más ligeros y diseñados para carreras aún más reñidas. El mayor cambio de reglamento en una generación representa una oportunidad de reinicio, y Williams ha estado trabajando en ello como el siguiente paso en el camino del equipo hacia la contienda por el campeonato», añaden.

Por último, Williams recuerda los logros de esta temporada: «Entramos en 2026 con un gran impulso, después de haber disfrutado de nuestra temporada más exitosa en nueve años en 2025. Un total de 137 puntos aseguró un quinto puesto en el campeonato de constructores, con podios en Bakú y Qatar, y un primer podio sprint en Austin».