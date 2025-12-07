Carlos Sainz anima la fría celebración de su amigo Norris: así fue el gran abrazo entre ambos

Carlos Sainz puso el picante a una celebración con poca chispa de su amigo Lando Norris, que se proclamó este domingo campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en la carrera del Gran Premio de Abu Dabi. Hasta en su día más alegre, Max Verstappen eclipsó su éxito ganando esta y las últimas tres pruebas del Mundial de 2025. Pese a las lágrimas y la emoción en momentos puntuales, los festejos del título del piloto de McLaren destacaron por ser bastante fríos.

El español, en cambio, acudió a la pista tras bajarse del Williams para fundirse en un gran abrazo con quien fuera su compañero de equipo durante sus dos temporadas en McLaren (2019 y 2020). Desde aquella época anterior a Ferrari, Sainz y Norris mantienen una gran amistad y celebran los logros del otro, además de sus piques en partidos de pádel entre carrera y carrera.

Carlos Sainz congratulating Lando Norris intimately after the race #F1 #AbuDabiGP pic.twitter.com/P5ccbxL6HH — Naishadh Jhaveri (@naishadhjhaveri) December 7, 2025

Sainz, que venía de acabar decimotercero en un fin de semana bastante flojo de Williams, se alegró enormemente por su amigo Norris, al que aún con el casco puesto tuvo que dar un pequeño empujón para que se diera cuenta de quien le estaba felicitando. Era su fiel Carlos, que espera poder vivir un día tan especial como el de Lando en un futuro no muy lejano.

Tras este momentazo, Norris atendió al ex piloto David Coulthard en los micrófonos de la F1: «Ay Dios, hace tiempo que no lloro, no pensaba que iba a llorar y lo he hecho. Es un viaje muy largo, antes de nada gracias a todos mis chicos, a toda la gente de McLaren, a mis padres… no estoy llorando… a mi madre, a mi padre, ellos son los que me han apoyado desde el inicio».

Sainz pone emoción al día de Norris

«Es increíble, ahora se lo que siente Max, un poco. Quiero darle la enhorabuena como a él como a Piastri, ha sido un honor, he aprendido mucho de ellos. Ha sido un año muy largo, pero lo hemos hecho. ¡Lo hemos hecho! Un poco de todo, no puedes no pensar en el campeonato. Es una larga carrera y lo hemos visto muchas veces, cualquier cosa puede pasar. He empujado hasta el final. Max nos ha dado caza toda la temporada y Oscar ahí hasta el final, me lo han puesto difícil, pero estoy contento», aseguró.

«No tenía ni idea de la investigación por el adelantamiento a Tsunoda. No hay mucha gente en la F1 que lleguen a experimentar lo que he experimentado esta temporada. Estoy contentísimo», comentó sobre el indulto de la FIA tras adelantar por fuera al compañero de Verstappen.

«Ha sido un viaje muy largo, llevamos nueve años McLaren y yo juntos. hemos pasado momentos difícilisimos y otros buenos. Devolverles algo… es el primer campeonato de pilotos después de muchísimos años. Espero que hayan llorado», finalizó.