Cuándo son los test de F1 y dónde son: fechas y ciudades de la pretemporada del Mundial de Fórmula 1 2026

El Gran Circo de la Fórmula 1 ya se prepara para arrancar la temporada 2026 con sus primeros test en diferentes ciudades. Desde hace meses, ya se conoce el calendario completo de cara a un nuevo año donde además las escuderías deben cumplir con unas nuevas reglas de motores y aerodinámicas. Este escenario, lógicamente, ha provocado que se otorguen más días de entrenamientos previos al inicio de la misma, con un total de tres tandas en 11 días, y donde el Circuito de Barcelona volverá a ser protagonista tras su regreso al calendario. Descubre cuántos test hay de F1 en 2026.

Cuántos test de F1 hay en 2026

La organización de la Fórmula 1 ha implantado hasta tres test para que los pilotos y escuderías prueben sus respectivos monoplazas y los pongan a tono de cara a la próxima temporada. Curiosamente, una de estas sedes será Barcelona, la cual acogerá esta primera tanda de entrenamientos desde el próximo lunes 26 al viernes 30 de enero. Eso sí, será a puerta cerrada, o lo que la F1 denomina «test privado», otra de las grandes modificaciones que se implantarán en este 2026.

Putting these dates straight in our diary! 🗓️ It’s a packed pre-season schedule, with Shakedown Week starting on January 26 👊#F1 pic.twitter.com/QaOSL7IUb3 — Formula 1 (@F1) January 18, 2026

Fechas y ciudades de los test de F1 2026

Tal y como hemos destacado, habrá dos ciudades que acojan los test de F1 2026. Barcelona será la primera de ellas del próximo lunes 26 de enero al viernes 30 del mismo mes. Tras la realización de las primeras pruebas en la Ciudad Condal, será el turno para Bahrein, en Sakhir, donde habrá dos tandas más de pruebas, divididos en tres días cada cada uno, y que corresponde con las siguientes fechas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero, ambas de miércoles a viernes, respectivamente.

Circuito de Barcelona (test 1): del lunes 26 de enero al viernes 30 de enero

Circuito de Bahrein (test 2): del miércoles 11 de febrero al viernes 13 de febrero

Circuito de Bahrein (test 3): del miércoles 18 de febrero al viernes 20 de febrero

Horarios de los test de la F1 2026

La Fórmula 1 obliga a a que los test sean entre las 09:00 horas y las 18:00 horas locales, por lo que en Barcelona, a priori, todo hace indicar que se realicen sobre esa hora y hagan un intermedio para comer a mediodía y recargar pilas de cara a la tarde; mientras que en Bahrein, al ser una hora menos, los test se podrán disfrutar desde España a partir de las 08:00 horas.

Cuándo arranca el Mundial de F1

La gran pregunta del millón para los amantes de la Fórmula 1. Pues bien, el Gran Circo arrancará el próximo fin de semana del 6 al 8 de marzo del 2026 en el Gran Premio de Australia, en Albert Park. Toda la competición se podrá disfrutar a través de los canales de DAZN y sus respectivas aplicaciones. A continuación, os dejamos las fechas de todas las carreras.