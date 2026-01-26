Aston Martin aplaza el debut de Fernando Alonso en Montmeló al «jueves o viernes»

Aston Martin ha comunicado este lunes mediante sus canales oficiales que no llegará a los test de pretemporada de Fórmula 1 en Montmeló hasta el «jueves o viernes» de esta semana. El equipo de Fernando Alonso se ausentará en las tres primeras jornadas de las pruebas que se están celebrando en el circuito de Barcelona-Cataluña y el piloto español no correrá por primera vez con su nuevo monoplaza, como mínimo, hasta el 29 de enero.

«El AMR26 estará en Barcelona más tarde esta semana para el shakedown. Nuestra intención es correr el jueves o viernes», informó Aston Martin a través de un escueto comunicado. De esta manera, Alonso se perderá los tres primeros días de test, aunque todos los equipos están obligados a escoger sólo tres de las cinco jornadas, por lo cual el asturiano desaprovechará una por el atraso de su escudería.

Aston Martin no explicó los motivos de su ausencia para este lunes y tampoco lo ha hecho para los otros dos días, aunque todo apunta a un retraso de acoplamiento del motor Honda. Aunque Alonso llegará a Montmeló con el asfalto mucho más engomado el temor a que se repita un caso Williams va en aumento.

A diferencia del equipo de Carlos Sainz, Aston Martin sí ha superado el crashtest (prueba de accidentes para no poner en riesgo la seguridad de los pilotos), pero esta ausencia más alargada de lo que se esperaba en Montmeló seguro disgustará muchísimo a un Alonso que quiere rodar cuanto antes con el coche diseñado por Adrian Newey.

Alonso quiere rodar cuanto antes

El cambio de reglamento presenta un reto brutal a los pilotos y Fernando quiere usar su veteranía para ser el primero en aprender las oportunidades que ofrece esta nueva era en los monoplazas, ya sin efecto suelo y con nuevos motores, chasis y aerodinámica. El AMR26, eso sí, se presentará oficialmente el próximo 9 de febrero en la fábrica de Silverstone.