Los Mossos y la Policía blindan Montmeló en los test de Fórmula 1 más importantes de la década

La Fórmula 1 se ha blindado por completo para los test más importantes de la última década que arrancaron en la mañana de este lunes en Montmeló y se extenderán hasta el próximo viernes 30 de enero. El Gran Circo, característico en los últimos tiempos por su expansión mediante sus pomposas retransmisiones, su serie de Netflix y su inagotable contenido en las redes sociales, ha protegido su intimidad como hacía tiempo que no sucedía durante estas cinco jornadas de pruebas en el circuito de Barcelona-Cataluña.

Decenas de agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional se han desplegado este lunes por los alrededores del trazado catalán para evitar que los (pocos) aficionados y periodistas que se han atrevido a acudir a los test capten lo que está ocurriendo en la pista. Los tiempos de los pilotos caen a cuentagotas a través de los medios de comunicación y queda la sensación de que se podrán extraer muy pocas conclusiones.

La privatización de estos test no rebaja la importancia de los mismos, ya que por primera vez en cinco años las escuderías deberán medir en pista la influencia del cambio de reglamento en los monoplazas. El acoplamiento de los nuevos motores, chasis y aerodinámica no es sencillo y es por eso que la F1 ha evitado a toda costa la divulgación imágenes de coches parados, averiados o rotos.

En sólo unas horas, durante la sesión matinal de este lunes, fueron tres las banderas rojas que se sacaron en Montmeló por problemas con tres equipos distintos. Primero fue el Alpine de Franco Colapinto, luego el Audi de Gabriel Bortoleto y por último el Racing Bulls de Liam Lawson. Y en cuanto a resultados, destacar que Isack Hadjar (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la mañana segundo y medio por encima de Kimi Andrea Antonelli (Mercedes).

La F1 cierra sus puertas

El blindaje fue aumentando con las horas, de hecho, la F1 pidió incluso agentes de la policía secreta para desalojar por completo los alrededores del circuito. Tal fue la protección que, además de no poder acceder en ningún caso al interior del circuito ninguna persona no acreditada, se cortaron carreteras con el paso de las horas y las áreas de visibilidad, especialmente la famosa colina de Montmeló, quedaron restrigidas.

De alargarse esta negación a la información, sobre todo, a los periodistas, la única vía de información que quedará para los próximos cuatro días será la de las propias escuderías mediante sus canales oficiales. De momento, en la primera jornada hay dos que se la han perdido, McLaren y Aston Martin, y uno que ni siquiera correrá el resto, Williams.

Se espera que el equipo de Fernando Alonso comience a rodar en Montmeló a partir del miércoles, ya que la doble sesión del martes estará marcada por las lluvias. Así, Aston Martin elegirá los tres últimos días (no se puede correr los cinco) con el asfalto más engomado tras la kilometrada del resto de pilotos y pondrá en marcha el misterioso motor Honda.