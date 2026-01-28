El Aston Martin de Newey ya está en Montmeló: ¿cuándo debutará Fernando Alonso?

El nuevo Aston Martin ya está en el circuito de Montmeló. El monoplaza diseñado por Adrian Newey y que pilotará Fernando Alonso en el ilusionante Mundial de Fórmula 1 2026 ya se encuentra en el territorio donde el asturiano lo manejará por primera vez. También será el debut en su larga carrera con un coche creado por la mano del ingeniero más laureado de la historia de este deporte.

Pero, ¿cuándo se producirá este esperado momento? Desde que Newey firmó por Aston Martin en septiembre de 2024 los millones de seguidores de Alonso suspiraban por ver al asturiano subido a un coche verde desarrollado por el británico. Pues el día ha llegado y será este jueves cuando el bicampeón del mundo debute con el AMR26, el monoplaza con el que desea serlo por tercera vez.

Pero antes a los mecánicos de Aston Martin les espera una larga noche para ajustar el AMR26 y adaptarlo a las características del trazado catalán, del que es embajador Alonso desde el Gran Premio de España 2025. El vehículo aterrizó en el aeropuerto de Gerona en la tarde de este miércoles y después fue trasladado en un camión hacia el circuito de Montmeló.

Este jueves se filtrarán por primera vez imágenes del nuevo monoplaza de Alonso, sea con el asturiano subido a bordo o con el de su compañero Lance Stroll, y se volverá a disparar en España la esperanza con el piloto más importante y mediático de la historia de nuestro país. Después de tres días de ausencia, Aston Martin por fin rodará en los test de pretemporada de F1, sacrificando una jornada de las tres de las que dispone cada uno de los 11 equipos.

Día para la ilusión con Alonso

El hecho de que Alonso pilote por primera vez un monoplaza de Newey no será la única novedad este jueves. También su reencuentro con un motor fabricado por Honda después del mal recuerdo de su segunda etapa en McLaren. Estos tres primeros días ya ha habido escuderías que han marcado la pauta como Mercedes y Red Bull y ahora con Fernando al frente Aston Martin espera coger sensaciones lo más rápido posible y brindar cierta ilusión a sus aficionados.