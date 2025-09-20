Fernando Alonso volverá a tener su grada de animación en Montmeló el año que viene

Fernando Alonso volverá a tener su grada de animación en el circuito de Montmeló a partir del año que viene durante el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 que se celebrará del 12 al 14 de junio de 2026. La organización ha puesto a la venta entradas para los aficionados más alonsistas que quieran vivir la carrera con los colores del piloto español, ahora verdes al correr con Aston Martin, y entretenerse con múltiples actividades.

‘Alonso Land’ consistirá en una alargada zona de animación dedicada al bicampeón del mundo en la que podrá haber descuento para todos los públicos. Hay dos ofertas, una en la Pelouse (216 euros) y en la Tribuna N (333). Ambas están situadas una junto a la otra alrededor de las curvas 8 y 9 del circuito de Montmeló.

𝑨𝑳𝑶𝑵𝑺𝑶 𝑳𝑨𝑵𝑫 No es una fantasía. Es magia en vivo. Volvamos a llenar la Grada N! ✨ 📍#F1 MSC CRUISES GP DE BARCELONA – CATALUNYA 2026

🏟️Circuit de Barcelona-Catalunya 📅12-13-14 Junio

🤝@alo_oficial @AstonMartinF1 👉 https://t.co/3xov3brnyW#F1Barcelona pic.twitter.com/hOCUTpWlOA — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) September 20, 2025

En los dos casos, los aficionados se harán con un exclusivo pack que incluirá una gorra y una bandera edición especial, con diseños aún por anunciar. Las entradas están a la venta en forma de abono de tres días (viernes, sábado y domingo) y con ellas se puede acceder a las distintas actividades de la zona fan. La organización dará más detalles de la grada Alonso en los próximos días, pero la marea española ya se prepara para lo que puede ser un cálido adiós al asturiano.

Embajador Alonso

Y es que Alonso se convirtió en mayo en el nuevo embajador del circuito de Barcelona-Cataluña. El asturiano se puso al frente de Montmeló antes de que en 2026 pueda decir adiós al calendario del Mundial de F1, ya que convivirá por una temporada con Madrid en su estreno en el calendario.