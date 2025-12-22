El robot aspirador que entiende tu casa y la limpia sin que tengas que hacer nada: AEG Serie 7000 hunde su precio

Tener tu casa limpia no debería ser algo que te robara tiempo o energía, pero lo hace. Por eso hay que apoyarse en la tecnología, y por eso mismo el Robot aspirador AEG 7000 te viene de perlas. Sus 4000 pascales de potencia, sus 140 minutos de autonomía y su sistema de aspirado y fregado 2 en 1 te van a hacer la vida más fácil. ¡Y ahora por 100 € menos gracias a la oferta que te traemos!

Un robot aspirador pensado para hogares en los que no hay mucho tiempo para limpiar, en los que hay mascotas o incluso en los que el tamaño hace que otros robots se queden cortos. Este puede con todo, y sorprendentemente bien.

Por qué lo recomendamos

Su mapeo y navegación son muy precisos gracias a su sistema láser.

Aspira y friega los suelos con su función de limpieza 2 en 1.

Aguanta hasta 140 minutos, ideal para viviendas de hasta 140 metros cuadrados.

Lo puedes programar toda una semana con zonas prohibidas y diferentes modos por estancia.

Robot Aspirador AEG 7000

Potencia y precisión van de la mano en el Robot aspirador AEG 7000. A diferencia de otros muchos, este robot no se queda corto ni en potencia, con 4000 Pa, ni en autonomía, con 140 minutos, ni en precisión gracias a su sistema LiDAR de navegación. Lo absorbe todo, hasta el pelo de mascotas, sin enredos ni problemas, y además te permite programarlo por completo desde el teléfono móvil, indicando qué zonas limpiar y cómo limpiarlas a la hora que quieras. Todo eso, esquivando obstáculos imprevistos y ofreciéndote la opción de fregar también gracias a sus mopas integradas. Lo hace todo de forma rápida y directa, sin complicaciones y sin que tengas que supervisarlo constantemente.

Este robot aspirador es ideal para casas grandes gracias a su autonomía, pero también para quienes no tienen tiempo para pararse con la limpieza de los suelos. Deja tu hogar impecable sin que tengas que preocuparte por nada.

Esto opinan quienes lo tienen

Todos los compradores de este robot aspirador AEG coinciden en sus buenos resultados y en lo cómodo que es programarlo con la app. Puedes ver varias reseñas reales a continuación:

«Me impresionó por sus excelentes resultados de limpieza tras aspirar y fregar. Funciona con un nivel de ruido muy agradable.»

«Fácil de integrar en tu red doméstica, fácil de controlar mediante la app, aspira y friega eficazmente.»

«Estamos totalmente satisfechos y el control de la aplicación es muy bueno. La utilizamos casi todos los días desde principios de octubre.»

Comprar en AEG por ( 329 € ) 229 €

Además del descuento, AEG te ofrece el envío gratuito, con devolución gratis durante 30 días. Te da todas las facilidades posibles para que te lances a por esta oferta.

