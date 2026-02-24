Este ratón inalámbrico te permite usar 4 dispositivos a la vez sin hacer nada: Rapoo MT760L

Ha llegado el momento de cambiar de ratón y, ya que te pones, estás mirando modelos inalámbricos que sean cómodos y buenos. Si aceptas una recomendación, echa un vistazo al Ratón Inalámbrico Rapoo MT760L. Este ratón sin cable puede controlar cuatro dispositivos a la vez con una tecnología realmente sorprendente, aguanta hasta 90 días sin cargar y además tiene 11 botones programables. Ah, y para colmo, está rebajado de 72 € a 30 € ahora mismo.

El ratón con el que sueñan los diseñadores que trabajan con varios equipos al mismo tiempo, pero también los gamers que buscan una respuesta rápida y configurable. Lo tiene todo, y para todos.

¿Por qué te lo recomendamos?

Se puede conectar por Bluetooth, por cable y por Wi-Fi gracias a sus conectores y dongles USB.

Cuenta con 11 botones programables.

Puedes controlar varios ordenadores a la vez con él.

La batería aguanta hasta 90 días de uso y tiene carga rápida por USB-C.

Ratón Inalámbrico Rapoo MT760L

El Ratón Inalámbrico Rapoo MT760L tiene un diseño sorprendente, pero más sorprendente cuando lo empiezas a usar y pruebas la tecnología M+ Cross-Computer. ¿Qué hace? Te permite mover el cursor al borde de la pantalla y pasar a otro ordenador al que el ratón esté conectado automáticamente, incluso es capaz de copiar en un equipo y pegar en otro sin necesitar otros dispositivos o la nube. Lo hace con suavidad y con una facilidad ideal para editores, programadores o diseñadores que van de equipo a equipo. De hecho, como tiene 11 botones programables y lo puedes configurar como quieras con las herramientas de Rapoo, su versatilidad se dispara. No solo es cómodo, también es una herramienta que te facilita mucho cualquier trabajo que hagas con tu ordenador, o juego al que juegues, por supuesto. Además, la batería aguanta hasta 90 días, así que puedes despreocuparte.

Si trabajas en algo relacionado con diseño o creación de contenido, o si simplemente quieres un ratón que responda bien, aquí lo tienes. En serio, no busques más.

Esto opinan quienes la tienen

La relación calidad/precio es lo que más se repite en todas las valoraciones de este ratón inalámbrico, junto con su buen diseño. A continuación puedes leer algunas reseñas de usuarios que hemos recopilado:

«Funciona perfectamente. El Bluetooth puede funcionar con el móvil o con el ordenador. Viene con dos usb. Tacto muy bueno, descargando el software del fabricante tiene multitud de modificaciones y funciones de los diferentes botones.»

«Es muy cómodo de usar, el diseño anatómico hace que el agarre sea bastante adecuado, y el material es de muy buena calidad, además es bastante bonito.»

«Maravilloso ratón, no pensé que ofrecería tanto por el precio. Funciona mediante dongle (de hecho, vino con 2), cable (que también puede cargar, por supuesto) y Bluetooth.»

Comprar en AliExpress por ( 72,91 € ) 30,43 €

Entrega en un plazo máximo de 8 días con compensación en caso de retraso, devoluciones gratis durante 90 días y precio rebajado. Esto es todo lo que pone AliExpress sobre la mesa con esta oferta.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

