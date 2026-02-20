Nadie esperaba un móvil así por 257 €: el Realme 14 Pro+ viene con doble cámara Sony y batería de 6000 mAh

Ha llegado el momento de cambiar de teléfono móvil, pero hay tantos modelos que no sabes dónde mirar. Si buscas algo potente y barato, lo tienes fácil, porque el Realme 14 Pro+ está de oferta ahora mismo. Es un teléfono con procesador Snapdragon 7s Gen3, 6000 mAh de batería y doble cámara trasera de Sony. Rinde como los más caros, pero cuesta una cuarta parte y es realmente sorprendente.

Es un teléfono móvil que funciona en cualquier frente. Sea en juegos, en creación de contenido, en ofimática, navegación, multimedia… Nunca se queda corto.

¿Por qué lo recomendamos?

La doble cámara trasera de Sony de hasta 50 MP hace fotos y vídeos con calidad profesional.

Su pantalla OLED de 6,83 pulgadas no solo se ve muy bien, también se mueve con mucha fluidez.

La batería es de 6000 mAh y con carga de 80 W. Dura hasta dos días y se recarga en un suspiro.

Tiene la versión más moderna de Android y actualizaciones garantizadas durante años.

Comprar en AliExpress por ( 481,39 € ) 257,67 €

Realme 14 Pro+

El sistema de cámaras es el As en la manga del Realme 14 Pro+. Los sensores de Sony y la estabilización óptica hacen que las fotos y los vídeos luzcan infinitamente mejor que con la mayoría de teléfonos. De hecho, hasta la cámara de selfie, de 32 MP, da resultados de lo más sorprendentes. Aunque no solo brilla por eso, también por su pantalla OLED, que es grande, va muy fluida y es simplemente perfecta para ver películas, series o jugar a videojuegos. Es más, rinde especialmente bien con estos últimos gracias a su procesador Snapdragon 7s de 8 núcleos. Puedes ponerlo a prueba durante muchas horas sin que pierda rendimiento, y sin preocuparte por la carga, ya que su batería de 6000 mAh aguanta lo que le echen. Es realmente sorprendente.

Por eso mismo, lo recomendamos para cualquiera. ¿Eres alguien que trabaja creando contenido, alguien que busca un móvil potente para jugar, o simplemente quieres un teléfono nuevo para tu día a día? No te va a decepcionar en absoluto.

Esto opinan quienes lo tienen

Casi todas las reseñas del Realme 14 Pro+ son casi perfectas. Como podrás leer a continuación, los usuarios están encantados con su rendimiento, lo fluida que va la pantalla y la autonomía que tiene:

«Muy buen móvil, calidad precio no vas a encontrar nada que ofrezca lo mismo. La cámara es muy buena.»

«El teléfono es excepcional , muy fluido y rápido. Dura poco vas de un día la batería con un uso normal. La cámara se ve muy bien y el zoom que tiene muy bueno.»

«El teléfono por ahora va como un tiro, la cámara es una locura, viene con funda pero sin cargador. Al día siguiente lo tenía en casa.»

Casi un 50% de descuento y entrega garantizada en un plazo máximo de 4 días al hacerse el envío desde España. AliExpress te lo pone bastante fácil con esta oferta si quieres cambiar de móvil.

