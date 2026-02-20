Olvida los altavoces de tu tele: esta barra de sonido con subwoofer ahora cuesta menos de 100€

Odias ver una película y que las voces no se oigan, pero las explosiones parezcan salir de tu propio salón. Si quieres mejorar el sonido de tu tele, necesitas invertir en un sistema que realmente sea bueno, como la Barra de sonido Medion P64150. Un modelo con subwoofer compañero que llega a los 60 W, que puedes controlar con el mando de tu tele, que tiene hasta Bluetooth y que además está rebajado a tan solo 99 €.

Es una de las mejores barras de sonido en relación calidad/precio que puedes encontrar ahora mismo en el mercado. Fácil de instalar, totalmente adaptable y con un sonido de calidad, es perfecta para el salón y también para tu setup gaming.

¿Por qué lo recomendamos?

Entre la barra y el subwoofer consiguen 60 W de potencia con un sonido totalmente envolvente.

La puedes controlar directamente con el mando de la TV gracias a la conexión HDMI ARC.

Tiene Bluetooth 5.3 con hasta 8 metros de alcance para conectarla a lo que quieras.

Sus tres modos preconfigurados se cambian fácilmente y adaptan el sonido como prefieras.

Comprar en Amazon por ( 129,95 € ) 99,29 €

Barra de sonido Medion P64150

Lo primero que se nota nada más encender la Barra de sonido Medion P64150 es su potente subwoofer. No es un adorno, ni mucho menos, sino un extra que eleva la potencia del conjunto, generando unos graves que te envuelven por completo en cada película, serie, videojuego o incluso canción que reproduzcas. Viene con varios modos, incluyendo uno Película que hace que las voces resalten sin que los efectos pierdan impacto, y además su instalación es de lo más simple: la colocas, la conectas a la TV con el cable HDMI ARC, y listo. De hecho, puedes usar el mando de tu tele para controlarla si activas el CEC. ¿Quieres usarla con tu móvil? Pues la sincronizas por Bluetooth y listo, aunque también tiene un puerto AUX de entrada si eres más de cables. Vale para absolutamente todo.

Es el conjunto de barra de sonido y subwoofer ideal para montarte un buen cine en casa. Ocupa poco, es potente y te sumerge de lleno en cualquier cosa. Sin duda, vale la pena.

Esto opinan quienes la tienen

A los usuarios les gusta sobre todo la relación calidad/precio de esta barra de sonido, al igual que lo fácil que es configurarla. A continuación, puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

«Mi television ha ganado muchísimo al ponerle esta barra de sonido. La instalación es muy fácil y con un cable HDMI de calidad con la TV que tenga earc se maneja muy bien.»

«Barra de sonido económica. Muy buena calidad precio y fácil de conectar. Muy satisfecho con la compra.»

«El sonido es bastante bueno para una barra a este precio. El mando a distancia que incluye es bastante intuitivo.»

Amazon, además de la rebaja, ofrece opciones de financiación si lo necesitas y también garantiza la entrega gratuita del producto en el menor tiempo posible, aunque solo para miembros de Prime.

