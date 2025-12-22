Carlos Alcaraz cumple su promesa y se tatúa en el brazo dos lugares icónicos de Nueva York

Carlos Alcaraz sigue dando mucho que hablar tras su sonada ruptura con Juan Carlos Ferrero. El tenista murciano se refugia en los suyos para afrontar esta etapa con tranquilidad, y así intenta transmitirlo en sus redes sociales. Y es que en las últimas horas ha subido un post con varias fotografías de la última semana, algunas entrenando, otras haciendo el saque de honor en un partido del Real Murcia, y otras tatúandose. Y es que el deportista ha cumplido una promesa que tenía pendiente desde que el pasado 7 de septiembre ganara el US Open 2025.

Y es que Carlos Alcaraz va a llevar siempre en su piel aquel increíble torneo que le llevó a ganar su sexto Grand Slam, venciendo en la final a Jannik Sinner. El murciano ha querido combinar dos de los lugares más icónicos y emblemáticos de la ciudad de Nueva York como son la Estatua de la Libertad y del puente de Brooklyn, y se ha hecho un tatuaje de ambos en la parte trasera de su brazo izquierdo.

Empieza a ser una tradición que Carlos Alcaraz se tatúe algo relacionado con los Grand Slam que gana en su carrera. Cuando ganó el US Open por primera vez, el 11 de septiembre de 2022, se lo marcó en la piel con la fecha. Y también se tatuó la Torre Eiffel con la fecha del 9 de junio de 2024 para celebrar Roland Garros, al igual que en 2023 se puso la fecha en la que ganó su primer Wimbledon.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)



La ruptura entre Alcaraz y Ferrero

En el post también se puede ver una foto de Carlos Alcaraz entrenando con Samu López, el técnico que seguirá con el tenista tras la ruptura con Juan Carlos Ferrero. «Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos. Ojalá hubiera podido continuar», expresó el ya ex entrenador del murciano. «Es muy difícil para mí escribir este post», dijo Alcaraz.

Samu López se queda como entrenador principal del murciano para 2026. Será él quien viaje a Australia para tratar de conseguir el Open de Australia, el principal objetivo de Alcaraz este año. Será el único técnico de Carlitos a lo largo de la temporada y cabe recordar que viene de recibir el premio a mejor entrenador del año conjuntamente con Ferrero.

El binomio entre tenista y entrenador ha tocado metal en el Masters 1.000 de Miami 2022 y Queen’s 2023, además de dos apariciones más. En la edición de Queen’s y en el Open de Australia de hace dos años, cuando Ferrero no pudo acompañar a su ya ex pupilo debido a una operación en la rodilla que le obligó a mantener reposo. «Creo en él. Confío en Samu al 100%. Tiene muchísimos años de experiencia», aseguró Alcaraz en su momento.