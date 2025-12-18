Alcaraz hará el saque de honor en el partido de Copa del Rey entre el Murcia y el Betis

El Estadio Enrique Roca de Murcia se prepara para vivir una noche histórica. Antes del inicio del partido entre el Real Murcia y el Real Betis en la Copa del Rey, el tenista murciano Carlos Alcaraz tendrá el honor de realizar el saque de honor, un momento que sin duda quedará en la memoria de todos los aficionados.

Alcaraz recibirá el cariño de toda su tierra en un marco incomparable, ya que el estadio, tras colgar el «no hay billetes», presentará el aspecto de las grandes noches. Este gesto es un reconocimiento al mejor deportista murciano del momento, que lleva por todo el mundo la imagen de nuestra tierra y del Real Murcia, y que siempre los representa con orgullo en todos sus éxitos.

Además, supone un agradecimiento directo del club por todo el apoyo que Carlos muestra, tanto cuando visita nuestro estadio como cuando sigue al equipo desde la distancia.