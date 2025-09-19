Aston Martin se desangra en Bakú y Alonso desaparece del mapa

Aston Martin ha mantenido el mal momento a nivel de rendimiento que arrastra desde el pasado fin de semana en Monza en las dos primeras tomas de contacto con el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El monoplaza es lento en rectas, y de esas hay pocas pero eternas en Bakú, pero tampoco se sostiene en curvas del circuito callejero ni en tandas largas. Y eso, ha llevado a Fernando Alonso a desaparecer del mapa en los dos primeros entrenamientos.

En los Libres 1 fue decimoquinto, casi un segundo y medio por debajo del líder, Lando Norris, y en los 2 acabó penúltimo, más lejos aún de Lewis Hamilton (1,6 s). Unos tiempos insuficientes para ser competitivo en Azerbaiyán y que hacen prever que la clasificación de este sábado (14:00 hora española) será muy complicada para el piloto español.

Alonso luchará por un pase holgado a la Q2 y en el mejor de los casos, con otra vuelta mágica como la que se sacó en Italia, colarse en la Q3. Recordemos que el asturiano viene de un abandono por la rotura de la suspensión de su Aston Martin a causa de una piedra en una carrera en la que había conseguido escalar hasta la séptima posición cuando la lógica indicaba que tenía casi imposible llevarse cualquier botín de Monza con un monoplaza en horas bajas.

Un palo más anímico que deportivo que puso a Fernando a contar las carreras y los días que faltan para llegar al Mundial de 2026 en el que sueña por reengancharse a la pelea por las victorias y el título más de una década después. Desde luego que el inicio de Bakú no ha sido alentador, tanto que Alonso se dedicó a hacer probaturas sobre la pista para extraer cualquier décima oculta que nadie puede ver en las curvas del trazado azerbaiyano.

Alonso, muy difícil y Sainz se ilusiona

Carlos Sainz se coló entre los dos McLaren, fuera de las primeras posiciones en los Libres 1, y se aupó a una undécima posición en un circuito que es más favorable a Williams que a Aston Martin. El madrileño se marchó con buenas sensaciones después de arriesgar bastante y llegar a chocar levemente con uno de los muros de Bakú. Hay que recordar que el año pasado tuvo un accidente con Checo Pérez en las últimas vueltas que le impidió puntuar. Esta vez, espera tener mejor fortuna en el año de la mala suerte.