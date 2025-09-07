Fernando Alonso, tras abandonar en Monza: «Por desgracia, me estoy acostumbrando»

Fernando Alonso volvió a encontrarse con la mala fortuna en el Gran Premio de Italia. El asturiano, que se vio obligado a abandonar en la vuelta 26 por una avería en la suspensión delantera derecha, reconoció tras la carrera que la situación empieza a ser difícil de digerir.

«Sí, hay docenas de puntos que se han ido que probablemente no fueron nuestra culpa. Es frustrante, porque podía tener unos 20 o 30 puntos más de los que tengo. No es culpa mía, pero así son las cosas. Por desgracia, me estoy acostumbrando», resumió con resignación el piloto de Aston Martin.

El bicampeón del mundo evitó criticar el trazado o los elementos del circuito tras el abandono de Nico Hülkenberg, el único además de él que no terminó la carrera. «No estoy seguro. Creo que todos usan el bordillo y los coches siguen corriendo. Solo Nico está fuera. No sé qué le pasó. Así que, sí, 19 coches están bien», comentó con ironía, sugiriendo que la mala suerte parece cebarse con él esta temporada.

Respecto al rendimiento del Aston Martin, Alonso prefirió no entrar en valoraciones técnicas: «Nada ha cambiado realmente. No necesito un buen rendimiento, necesito los puntos. El rendimiento siempre es bueno. No recuerdo haber tenido una actuación muy mala, ni por mi parte ni por parte del equipo. En 22 temporadas que llevo, lo de hoy no es realmente importante. Lo importante es el proyecto de 2026, en este momento. Es frustrante. Todos intentan hacerlo bien y la suerte no nos acompaña».

El asturiano, que ya sabe lo que es ganar en Monza —lo hizo en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari—, se fue del templo de la velocidad con la sensación de que la temporada se le está haciendo demasiado larga y con la esperanza de que toda la mala fortuna quede atrás este año para dar paso a un futuro más prometedor.