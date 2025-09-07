Drama para Fernando Alonso en Monza: se le rompe la suspensión del Aston Martin y abandona la carrera

Catastrófica carrera para Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia. El piloto español tuvo que abandonar la carrera en el circuito de Monza en la vuelta 26 tras romperse la suspensión de su Aston Martin justo después de haber parado en boxes. «Es increíble», decía el español por la radio muy jodido por tener que abandonar la carrera cuando iba bastante bien.

Empezó muy bien la carrera Fernando Alonso manteniendo su octava posición. Pero iba a ser un espejismo. Una vez entró en boxes, todo se torció. Sin verlo venir, en la vuelta 26, la suspensión de su Aston Martin se rompió y el asturiano tuvo que parar.

Fue directo a boxes a poca velocidad y lo confirmó: «Fallo en la suspensión». «Es increíble», reclamó bastante enfadado un Fernando Alonso que se vio condenado a abandonar la carrera. Ya en la previa de carrera asumió que quedar octavo o más arriba iba a ser muy complicado. Pero este palo es mucho peor para un Alonso que sigue siendo atacado por la mala suerte y por los desastres en el coche de su equipo.