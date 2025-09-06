Fernando Alonso: «Ha sido una sorpresa quedar octavo porque tenemos el peor coche»

Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación en el circuito de Monza tras la finalización de la clasificación del Gran Premio de Italia. El piloto español terminó octavo cuando él mismo y su equipo esperaban caer eliminados a las primeras de cambio. Eso sí, el asturiano es pesimista para la carrera del domingo en el circuito italiano.

«Ha salido mejor de lo esperado. Pensábamos quedarnos fuera de la Q1. Pusimos frescos de neumáticos al principio porque pensábamos que ya no íbamos a progresar más. Y fíjate, avanzamos también la Q2 y salir octavos mañana es una sorpresa para nosotros. Pero la carrera es mañana, creo que sufriremos, iremos más lentos en las rectas y eso será un hándicap muy grande», comenzó declarando Alonso ante los medios.

«Siempre tengo la mala suerte de estar por detrás de los puntos. Contento con el trabajo realizado. Pero no sumar puntos los domingos es lo que más me duele», añadió el piloto de Aston Martin.

«Con Alpine pensábamos que teníamos el peor coche. Bueno, seguimos pensando que tenemos el peor coche. Ha sido un día inspirado. Ha sido todo el año muy raro, con muy pocos puntos. Lo que no está en mi mano no lo puedo controlar», sentenció Alonso ante la prensa.

«No me esperaba estar en la Q3. Si caíamos en la Q1 era lo esperado y había que aceptarlo. Es una carrera atípica y venimos con lo mismo del año pasado. Salgo fuera de posición e iré cayendo durante la carrera poco a poco», culminó un pesimista Fernando a pesar de su gran clasificación.