Así queda la clasificación y parrilla de salida para la carrera del GP de Italia de Fórmula 1

Se esperaba que el buen hacer de Sainz a lo largo de los entrenamientos libres, en los que acabó tercero menos de una décima del mejor tiempo, desembocara en el español copando una de las posiciones adelantadas. La sensación fue alimentada por el propio Sainz, que se crece cuando rueda en Monza, pero se chocó con la realidad al no superar siquiera la Q2. Su rendimiento fue desvaneciéndose a medida que avanzaba clasificación para determinar la parrilla de salida del GP de Italia.

Alonso volvió a convertir lo extraordinario en ordinario. Alcanzó la Q3, una quimera para este Aston Martin. Tiró de oficio para coger los rebufos de Stroll en la Q1 y Antonelli en la Q2 y se construyó una oportunidad para salir lo más adelante posibles. Hizo la mejor vuelta posible en la última tanda de clasificación y eso, unido a la sanción de cinco posiciones de Hamilton, desembocan en octava posición para el asturiano y un sangrante 28-0 con su compañero de equipo en clasificaciones.

«No esperaba entrar en la Q1. Con Alpine teníamos el peor coche y hemos acabado octavos. Pensaba quedarme al borde de la Q1. Somos lentos en las rectas, no tenemos alas nuevas… Pero ha sido un día inspirado. «, dijo Fernando ya con el octavo puesto en el bolsillo. El milagro fue de Alonso y el truco de Verstappen. Volvió el holandés a exprimir el rendimiento de su Red Bull.

Al máximo. Marcó el mejor tiempo en el primer intento de la Q3 y después, cuando fue superado por Norris, echó el resto para arrebatarle la pole por menos de una décima. Los Ferrari no terminan de arrancar. Un quiero y no puedo. Leclerc peleará por el podio al salir cuarto, Hamilton oposita a remontada.

Así queda la parrilla de salida del GP de Italia