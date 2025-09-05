Sainz descorcha la ilusión en Monza: a menos de una décima de Norris

Ya no viste de rojo ni entre sus manos tiene el volante del Cavallino Rampante, pero Sainz sigue sonriendo en Monza. En 2020 subió al segundo escalón del podio con McLaren, en 2022 se llevó la pole y firmó otro podio esta vez con Ferrari y en 2025 ha sido tercero en los segundos entrenamientos libres con Williams. Se ha quedado a menos de una décima de Norris, el más rápido en el templo de la velocidad.

Norris, después de una primera sesión con los McLaren escondidos, sí pudo conectar una buena vuelta con el neumático blando y marcó un 1:19.878. Al final de la segunda sesión, Leclerc también confirmó que Ferrari quiere dar guerra en su ‘casa’, a solo 83 milésimas del británico. Y Sainz, tercero también a menos de una décima, reafirmó el paso adelante de Williams, que confían en que este trazado les dé una necesaria alegría.

Mientras que a Sainz y Williams les fue muy bien, a Alonso y Aston Martin les costó mucho más. Al equipo de los bólidos verdes, no les fue fácil encontrarle el punto al neumático blando, con el piloto asturiano buscando continuamente esa vuelta perfecta que no terminó de llegar. Por ello, tanto el español, que fue 15º, como el canadiense Lance Stroll, 13º, terminaron en la zona baja.

La discreta puesta en escena del Aston Martin hace barruntar que no será un fin de semana amable. Las prestaciones son las que son y con ellas irán hasta el final. Superar la Q1 será todo un reto. Todo en unos entrenamientos que estuvieron interrumpidos al inicio de la sesión por una bandera roja provocada por Antonelli. El italiano perdió el control al quedar anclado en la grava.

Leclerc presenta candidatura a pelear por una pole que Hamilton verá desde la distancia. Dominó los primeros entrenamientos libres al marcar el mejor tiempo en la recta final y quedó quinto en la segunda tanda, a menos de una décima de Norris. No obstante, la sanción de cinco puestos en parrilla le dejará lejos de las posiciones de cabeza y obligará a fabricarse una remontada.