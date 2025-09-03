Ferrari llega de ‘luto’ a su cita más especial en Monza

Ferrari llega de luto al Gran Premio de Italia, el de su casa en Monza. Después de un fin de semana negro en Holanda, con doble abandono de sus pilotos, la escudería de Maranello aterriza en su circuito con la ambición de repetir el triunfazo del pasado año de Charles Leclerc. Y, por qué no, de recuperar la moral de un Lewis Hamilton abatido que este domingo reunió su segundo cero consecutivo.

Ambos abandonaron la carrera en Zandvoort, Hamilton al principio al perder incomprensiblemente el control de su Ferrari en la icónica curva peraltada cuando cayeron las primeras y únicas gotas y Leclerc en las últimas vueltas tras ser embestido por detrás. Dos accidentes que distanciaron a George Russell en la pelea por el cuarto puesto de la tabla de pilotos y acercaron a Mercedes en la lucha por el subcampeonato de constructores.

260 puntos tras 15 carreras entre Leclerc y Hamilton, 104 menos que el año a estas alturas que le hacen estar muy lejos de la pelea con McLaren por el título de constructores, por el que sí lucharon hasta la última cita de Abu Dabi en 2024, y que reflejan el descenso de nivel de uno de los dos pilotos. La paliza del monegasco al siete veces campeón del mundo (151-109) retrata a Ferrari por el cambio de asiento y encumbra la figura de Carlos Sainz con el paso de los meses.

Inmersos en esta pésima dinámica, Ferrari busca un oasis en medio del desierto para, al menos, salvar su Mundial de Fórmula 1 2025 ante su afición en Monza como ya hicieran el año pasado, con Leclerc primero y Sainz cuarto. La fiesta en el trazado transalpino fue brutal y lo cierto es que para esta ocasión la escudería italiana ya se ha encargado de poner en marcha toda la maquinaria para generar un ambiente inolvidable.

Ferrari se viste de gala

Desde la ropa de los pilotos, volviendo al azul identificativo de uno de los tres colores de la bandera italiana, a los detalles del monoplaza, recordando el histórico Ferrari 312T de Niki Lauda con el que se proclamó campeón del mundo hace 50 años. Incluso el casco de Hamilton irá decorado en homenaje al memorable piloto austriaco, fallecido en 2019.

Bright and bold for Italy. 🇮🇹 pic.twitter.com/zQaZ2bTYnt — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 3, 2025

Todo está listo en Monza para que los tifosis vibren con las actuaciones de sus pilotos, que esperan mejorar las prestaciones de Holanda. Sobre todo Hamilton, porque realmente Leclerc poca culpa tuvo de lo sucedido el domingo. La suerte no está acompañando al monegasco, pero lo cierto es que este no está echando de menos a Sainz en el que sentido de que el inglés le está ofreciendo mucha menos competencia.

¿Habrá sorpaso del ex de Mercedes en el GP de Italia? Por lo visto hasta ahora no parece, aunque el palmarés de Hamilton le avala, pues sabe lo que es llevarse la victoria de Monza al haberlo hecho en cinco ocasiones. Este año, el peor para él desde que debutó en la F1, aún tiene arreglo, ya que dar una alegría a los tifosis no es cualquier cosa.