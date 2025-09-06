Verstappen se lleva una pole increíble en Monza con Alonso octavo y batacazo de Sainz

Max Verstappen se llevó una pole increíble y muy luchada hasta el último segundo en Monza en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con Fernando Alonso dejando muy buenas sensaciones con su coche y quedando octavo en la parrilla. La mala nota del sábado la dejó el batacazo de Carlos Sainz, que no pasó el corte de la Q2 y saldrá decimotercero mañana.

Nadie esperaba a Fernando Alonso en la Q3 y terminó quedando octavo en una parrilla donde Carlos Sainz saldrá decimotercero tras no pasar el corte de la Q2. Lo contrario a lo que se esperaba en la previa a la clasificación. Alonso se aprovechó de la sanción a Hamilton, que saldrá décimo en la carrera. Detrás de Verstappen, Norris y Piastri completaron las tres primeras posiciones. El primer Ferrari saldrá cuarto (Leclerc).

Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson fueron los pilotos que se quedaron fuera en la Q1. Fueron los más lentos en Monza y ocuparán los últimos puestos de la parrilla en Monza. Carlos Sainz y Fernando Alonso pasaron sin problemas, y el más rápido fue Russell.

Estaba siendo una clasificación en Italia muy emocionante. Norris tuvo problemas en el transcurso de la Q2 y se complicó la vida. Mientras, los españoles luchaban por pasar un corte muy exigente con Verstappen intentando ser el más rápido.

La Q2 dejó el batacazo de los Williams. Se quedaron fuera Albon y Carlos Sainz. El español se lamentó en la radio por su posición. El pasado viernes fue el tercer piloto más rápido en los libres, pero la clasificación le mostró la realidad. Y fue un palo. Una Q2 donde también se quedaron fuera Ocon, Bearmen y Hulkenberg. Ese neumático blando condenó a Sainz en un Gran Premio que se torna negro. Los Williams llevaban un finde extraordinario y el batacazo en la clasificación fue horrible.

Fernando Alonso sí pasó a la Q3 y lo hizo entre los diez primeros con Lando Norris metiéndose por los pelos después de superar su problema con el coche y Antonelli fue el segundo más rápido de la parrilla. Estaba siendo una locura de clasificación en Monza. Y es que había menos de tres décimas entre los diez pilotos más rápidos.

Todos querían la pole. La Q3 era un festival de la velocidad. Empezó siendo el más rápido Piastri, le relevó Leclerc y luego Verstappen. Todo eso en apenas segundos. Una locura lo de Monza. Estaba siendo una parrilla muy disputada.

Al final se la llevó Verstappen en un final tremendo. Entre Norris y él estaba la cosa, y al final el Red Bull fue algo más rápido. Los McLaren le amenazarán por detrás en la carrera de este domingo. Alonso saldrá octavo.