GP de Italia 2025 F1 en directo: sigue la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza hoy en vivo

El Mundial de Fórmula 1 2025 sigue su rumbo en el Gran Premio de Italia, en el mítico Autódromo Nacional de Monza, donde el piloto asturiano espera volver a sumar puntos tras lo vivido en Zandvoort. Por su parte, Carlos Sainz quiere olvidar la 13.ª posición de Holanda y reencontrarse con su mejor versión en una de las pistas más especiales del calendario. Mientras tanto, McLaren continúa intratable con Oscar Piastri (309 puntos) al frente de la clasificación, seguido por Lando Norris (275) y un Verstappen que se mantiene a distancia con 184.

El GP de Italia 2025, correspondiente a la vigesimoquinta cita del campeonato, siempre es sinónimo de velocidad, emoción y pasión tifosi. Monza es conocido como el “Templo de la Velocidad”, un escenario donde veremos rebufos, adelantamientos espectaculares y estrategias al límite. La emoción está asegurada y podrás seguirla en directo minuto a minuto en OKDIARIO.

GP de Italia de F1, en directo

GP de Italia de F1, en directo

Dónde ver en TV y online el GP de Italia de Fórmula 1 y en directo

En España, DAZN posee los derechos en exclusiva, por lo que entrenamientos, clasificación y carrera podrán verse a través del canal DAZN F1. También estará disponible vía streaming en su aplicación oficial para móviles, tablets, Smart TVs y ordenadores.

Horarios del GP de Italia 2025 de F1 (hora peninsular)

La acción en Monza arranca el viernes con entrenamientos libres y culmina el domingo con la carrera:

• Carrera principal: domingo 7 de septiembre, 15:00 horas (hora peninsular española)

• Más detalles de horarios, entrenamientos y clasificación en nuestro artículo completo: Horarios del GP de Italia de F1 2025

Cómo escuchar el GP de Italia 2025 por la radio

Si no puedes seguirlo en televisión, varias emisoras nacionales como Radio Marca, Cadena SER, Cope, Onda Cero y RNE retransmitirán en directo todo lo que ocurra en Monza, con la atención puesta en Alonso, Sainz y el resto de protagonistas del Gran Premio.

¿Cuál es el circuito del GP de Italia?

El Autódromo Nacional de Monza, situado en Lombardía, es uno de los trazados más históricos e icónicos de la Fórmula 1. Inaugurado en 1922, lleva siendo parte del calendario desde 1950. Con 5,793 kilómetros de longitud, 11 curvas y dos zonas de DRS, es el circuito más rápido de la temporada: allí los monoplazas superan los 350 km/h. La vuelta rápida histórica pertenece a Rubens Barrichello, que en 2004 paró el crono en 1:21.046.

Clasificación del Mundial y favoritos

Después del GP de Holanda, McLaren sigue liderando con Oscar Piastri en cabeza (309 puntos) y su compañero Lando Norris segundo (275 puntos). Max Verstappen completa el podio provisional con 184 puntos. La atención estará puesta en los españoles Alonso y Sainz, que buscan sumar puntos importantes en esta recta final del campeonato.

En OKDIARIO, podrás seguir en directo y online todo lo que ocurra en Monza.