Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de Holanda

El GP de Holanda de Fórmula 1 ha dejado a Oscar Piastri como principal candidato al Mundial. El australiano amplía su ventaja al frente de la clasificación del mundial de pilotos debido al accidente de su compañero Lando Norris, que no terminó la carrera. Verstappen fue segundo y se mantiene tercero, aunque alejado de los McLaren. El que da un buen salto es Hadjar, que terminó tercero, pasa de la decimotercera a la séptima posición.

Fernando Alonso remó contra todo, su equipo, los accidentes… e inventándose su propia estrategia consiguió escalar hasta la octava posición por la sanción de 10 segundos a Kimi Andrea Antonelli, fuera de puntos por llevarse por delante a Charles Leclerc en su accidente. El asturiano pidió un undercut a tiempo a voces a Aston Martin y gracias a ello logró recomponerse de la somanta de palos morales que se había llevado antes por la mala suerte.

Carlos Sainz vivió una pesadilla. Las vacaciones no han cambiado nada y la mala suerte y la FIA se siguen cebando con el español. Decimoséptimo, último de los que acabaron la prueba, y con uno de los mayores enfados de su trayectoria. Podio espectacular para el debutante Isack Hadjar, George Russell cuarto, Alex Albon quinto, Oliver Bearman sexto, Lance Stroll séptimo tras salir último, Yuki Tsunoda noveno y Esteban Ocon décimo.

Clasificación del Mundial de Fórmula 1