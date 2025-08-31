Drama para los españoles en Holanda: el accidente de Hamilton arruina a Alonso y la FIA se ceba con Sainz

La carrera del Gran Premio de Holanda se convirtió en un auténtico drama para los pilotos españoles en cuestión de tres vueltas. Si el Mundial de 2025 ya estaba siendo difícil para ambos, lo de este domingo fue el colmo de la mala suerte para Fernando Alonso y Carlos Sainz. En primer lugar, el asturiano, que había caído tres posiciones en la salida, se vio perjudicado por el accidente de Lewis Hamilton justo después de su primera y única parada en boxes.

Alonso iba mucho más rápido que los dos pilotos que tenía por delante, Yuki Tsunoda y Kimi Antonelli, y estaba camino de realizar un undercut a los Williams y a Liam Lawson, pues rodaba dos segundos más rápido por vuelta que todos ellos. Pero el choque del Ferrari de Hamilton contra las barreras de la icónica curva peraltada del circuito de Zandvoort arruinó su estrategia y al salir el coche de seguridad el resto de oponentes se llevaron una parada gratis.

¡HAMILTON ACABA CONTRA EL MURO! 😱💥💥 Parecía que lo iba a salvar… PERO NO 😵#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/KtYnUq7P2h — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Así, cayó con el Aston Martin a la decimocuarta posición, incluso por detrás de su compañero Lance Stroll que salía último. Pero en la relanzada subiría dos posiciones cuando su compatriota trataba de adelantar a Lawson y en la maniobra chocaron rueda con rueda su Williams y el Racing Bulls. Carlos culpó al neozelandés por la radio: «Es tan estúpido. Este chico, siempre el mismo chico». Pero la FIA le castigó con 10 segundos de penalización.

🗣️ Rajada de Sainz contra Lawson: «Es tan estúpido… Dios mío, siempre es el mismo tipo»#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/KzQebm5D3U — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Alonso se frustra y la FIA se ceba con Sainz

Un auténtico calvario psicológico para el madrileño que, aunque tuvo su parte de culpa en la acción, cuenta con la defensa de que Lawson con menos ritmo le bloqueó completamente. La FIA, bajo sospecha por la enemistad con su padre, fue tajante con la sanción, una más para Sainz en este durísimo campeonato de Fórmula 1. Recordemos que este sábado perdonó a George Russell dejándole sin castigo tras casi embestir a Alonso contra el muro en los Libres 3.