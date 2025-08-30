La FIA vuelve a mimar a Russell: sin sanción después de casi estampar a Alonso

George Russell tiene encandilados a los comisarios de la FIA y este sábado volvió a salir impune de una peligrosa maniobra que estuvo a punto de costar un fuerte choque a Fernando Alonso contra las protecciones de la recta principal de Zandvoort.

Ya avisó Max Verstappen en su día tras uno de sus grandes enfrentamientos, sabe convencer como nadie a la FIA… y Russell lo volvió a hacer. El de Mercedes acudió a declarar tras el incidente ocurrido en los Libres 3 del Gran Premio de Holanda junto a Alonso y es un hecho que con su defensa, una vez más, ha conseguido salir airoso.

La FIA tan solo ha impuesto una sanción económica, y menor, y ni siquiera a él, sino a su equipo. Mercedes tendrá que pagar 7.500 euros de multa por la maniobra de un piloto al que aún no ha renovado más allá de este año. Y Alonso, pues sigue alucinando con las decisiones del organismo.

¡A PUNTO DE CHOCAR RUSSELL CON ALONSO! 😳 George se movió en recta… y Fernando ha tenido que esquivarlo yendo al pit-lane sin poder terminar su vuelta ESO HA SIDO MUY PELIGROSO 😤 #DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/zCU5vOa92u — DAZN España (@DAZN_ES) August 30, 2025

Recordemos que a principios del Mundial de 2024 la FIA impuso la sanción deportiva más dura de la historia de la Fórmula 1 (20 segundos) por un accidente del propio Russell en el que Alonso nada tenía que ver. Un castigo que consideraron meritorio de su «frenada temeraria», cuando únicamente pilotaba por delante del inglés y hacía su carrera para acabar lo más alto posible. Fue sexto en Australia, pero le bajaron al octavo.

La FIA indulta a Russell y Alonso alucina

Alonso se mostró respetuoso, al menos en lo que se escuchó por la radio: «No miran a los espejos, colega». Eso fue lo único que dijo después de que Russell le impidiera cerrar su vuelta rápida con ruedas blandas en los terceros y últimos entrenamientos del fin de semana. Al asturiano no le quedó otra que meterse en el carril del pit lane porque si no hubiese acabado en choque y su monoplaza contra las barreras.