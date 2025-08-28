La FIA se empeña en descalificar a Alonso: volvió a inspeccionar su coche en Hungría tras su mejor carrera

Se está convirtiendo en costumbre para Fernando Alonso estar bajo sospecha a ojos de la FIA cada vez que logra un buen resultado en este Mundial de Fórmula 1 2025. Concretamente, en el último Gran Premio antes de las vacaciones en Hungría cosechó su mejor actuación del año con un quinto puesto, el cual no pasó desapercibido para el organismo federativo, que inspeccionó de arriba a abajo su Aston Martin tras la carrera en el Hungaroring.

Varios comisarios de la FIA accedieron al garaje de Aston Martin e investigaron exhaustivamente el monoplaza del asturiano, algo que ni mucho menos es la primera vez que ocurre esta temporada. Ha sido el organismo quien ha comunicado en la mañana de este jueves, día previo al último GP de Holanda en Zandvoort, ese análisis del AMR25 de Alonso tras acabar quinto en Hungría.

Aunque esta práctica es rutinaria para la FIA entre los coches que acaban entre los diez primeros clasificados de cada carrera, no deja de sorprender ese empeño en Aston Martin casi cada fin de semana como si tratarán de encontrar alguna ilegalidad en el vehículo. Alonso, con su quinto puesto, empató a puntos con Lance Stroll (26) y se elevó al undécimo en la clasificación de pilotos.

La FIA explica en la publicación oficial de su documento que indagó en el sistema TPMS del coche, que se utiliza para ofrecer datos reales de las presiones de las ruedas, temperaturas, temperaturas internas y de las carcasas. En el caso de los equipos, les es útil a la hora de chequear por completo el estado del monoplaza y acogerse a las exigencias del organismo.

La FIA no encontró nada raro en el coche de Alonso

Los comisarios, una vez más, como ocurrió en Bahrein, Montmeló y Silverstone, no hallaron nada extraño en el coche de Alonso, una gran noticia, ya que el circuito de Zandvoort se asemeja bastante a las características del Hungaroring, lo que invita a soñar con otro gran resultado del asturiano en Holanda. Además, la lluvia podría dar un plus al de Aston Martin, pues la previsión de agua es alta tanto para la clasificación como para la carrera del domingo.