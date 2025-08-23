Fernando Alonso apura sus vacaciones con una apuesta pendiente en Holanda

Fernando Alonso apura sus vacaciones con ganas de volver a la acción el próximo fin de semana en el Gran Premio de Holanda. Allí, en Zandvoort, exprimirá sus opciones de ganar una apuesta que aún tiene abierta con un periodista desde el pasado 15 de junio en Canadá, al que aseguró que subiría al podio en alguna de las siguientes cinco carreras. Si así sucede, este se tendría que dejar el mismo bigote que el asturiano luce durante las últimas semanas.

Tras Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría y un parón de verano de 28 días llegará al circuito holandés, que se adapta a las condiciones del Aston Martin, para intentar lograr un gran resultado y cumplir su cuenta pendiente. Pero más allá de ello, Alonso no pudo afrontar el parón del Mundial de Fórmula 1 2025 con mejores sensaciones después de cosechar su mejor posición del año en el Hungaroring. El piloto español dio un salto mayúsculo respecto a Spa, al igual que su compañero Lance Stroll, pasando del decimoséptimo al quinto puesto en cuestión de siete días.

Además, sabe que las diez carreras restantes serán las últimas de una travesía por el desierto que puede llevarle de nuevo hacia la gloria cuando pilote por primera vez a partir de 2026 un monoplaza diseñado por la mano de Adrian Newey, el súper ingeniero en el que tanto el asturiano como Aston Martin tienen depositadas buena parte de sus opciones de cara a futuro.

El AMR26, para bien o para mal, será histórico para un Alonso cuyo contrato con la escudería británica finalizará al término de la próxima temporada. Su futuro es incierto, aunque Aston Martin le aseguró un blindaje a nivel de pertenencia al equipo en un rol u otro para la posteridad. Pero antes de ello, Fernando quiere ganar a toda costa su tercer título de campeón del mundo y eso pasa por Newey, la adaptación del coche al nuevo reglamento, y también al motor de Honda.

Alonso encara la recta final

Alonso llegará el próximo jueves a un trazado que le gusta y que además se despedirá de la F1 por falta de consistencia para haber sobrevivido en el calendario del siguiente año. Zandvoort ofrece una oportunidad al Aston Martin al asemejarse al Hungaroring en cuanto a albergar curvas de carga baja y menos rectas largas, unas zonas que son letales para el coche del español.

Fernando tiene buen recuerdo de Holanda hace dos años, cuando desafió a Max Verstappen por la victoria en su año de dominio total con el Red Bull y acabó llevándose un segundo puesto. La temporada pasada también finalizó en los puntos, pero en décima posición. Ahora aterriza en Zandvoort después de unas vacaciones que necesitaba en el aspecto físico tras unas molestias en la espalda que le hicieron forzar para pilotar en Hungría y a tope para no desperdiciar ni una de las diez pruebas que le quedan al campeonato.