Rajadón de Ralf Schumacher contra Stroll: «Si Aston Martin quiere ser campeón tiene que despedirle»

Ralf Schumacher ha soltado un rajadón contra Lance Stroll, afirmando que «si Aston Martin quiere ser campeón» debe despedirle. El hermano de Michael Schumacher, legendario piloto de Fórmula 1 y ganador de siete títulos, exige a la escudería de Fernando Alonso un escenario bastante improbable a día de hoy, ya que el canadiense es el hijo del propietario de la misma, Lawrence Stroll, y mientras así sea no habrá nadie en el equipo que le baje del asiento.

Pero sí que es un pensamiento generalizado en el mundillo de la F1 que Stroll no da el nivel para ocupar un monoplaza como el de Aston Martin y mucho menos a partir de 2026, ya que toda la inversión y el esfuerzo en la fábrica de Silverstone están depositados en el coche del año que viene. Y este, debería correr más que el AMR25…

La de Ralf, aunque sea más dura de lo normal, no deja de ser una crítica más de todas las que se ha llevado Stroll desde que Alonso comenzó a ser su compañero de equipo en 2023. Y es que si en los dos campeonatos anteriores la paliza del asturiano ha sido mayúscula, en el presente van empatados a puntos por dos golpes de fortuna que favorecieron al canadiense en carreras donde el español o bien abandonó o fue lastrado por la mala estrategia de Aston Martin y se quedó a cero.

A día de hoy empatan a 26 puntos y van undécimo y duodécimo en la tabla de pilotos. Aun así, Ralf Schumacher reconoce, como la mayoría de voces autorizadas, que Alonso está muy por encima del canadiense y va un paso más allá. «Si de verdad quiere ser campeón del mundo, tiene que despedir a su hijo», dijo el alemán a Motorsport, unas palabras dirigidas directamente a Lawrence Stroll, padre del piloto y propietario de Aston Martin.

Ralf Schumacher y el palizón de Alonso a Stroll

«La derrota de Lance en la clasificación por 0-27 ante su compañero lo dice todo. El padre tiene que decidir: emociones o éxito. Si va en serio, tendrá que replantear por completo la alineación de pilotos para 2026. Creo que lo sabe, pero la decisión le resulta difícil», añadió, recordando ese palizón de Fernando en clasificaciones a Stroll desde el Gran Premio de Gran Bretaña 2024.