Clasificación GP de Países Bajos F1: resumen y cómo ha quedado hoy la clasificación y parrilla de salida para la carrera de fórmula 1
¿Un nuevo impulso de ilusión con Fernando Alonso? El Mundial de Fórmula 1 2025 sigue su rumbo en el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Zandvoort, donde el piloto español brilló en los últimos Libres 2 con un tiempazo que hace pensar en algo grande de cara a esta clasificación para la carrera del domingo. McLaren llega liderado la tabla general con solvencia con Oscar Piastri liderando con 284 puntos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris (275 puntos).
El Mundial de Fórmula 1 2025 regresa con su vigesimocuarta cita en el Gran Premio de Holanda, una de las pruebas más esperadas tras varias semanas de parón. La emoción está asegurada y la puedes seguir en directo minuto a minuto desde hoy con la clasificación en OKDIARIO.
GP de Holanda de F1, en directo
Dónde ver en TV y online el GP de Holanda de Fórmula 1
En España, la exclusiva de los derechos televisivos del Mundial de Fórmula 1 2025 corresponde a DAZN, por lo que tanto los entrenamientos, como la clasificación y la carrera del GP de Holanda podrán seguirse en directo a través de su canal especializado DAZN F1.
Además, los aficionados podrán ver todo lo que suceda en el Circuito de Zandvoort en streaming y online mediante la aplicación oficial de DAZN, disponible para móviles, tablets, Smart TVs y también a través de su versión web para ordenador.
Cómo escuchar el GP de Holanda por la radio
Para aquellos que no puedan seguir la carrera por televisión, varias emisoras nacionales retransmitirán en directo todo lo que ocurra en Zandvoort. Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE y la Cadena SER ofrecerán la narración en vivo con la atención puesta en Alonso, Sainz y el resto de protagonistas del Gran Circo.
¿Cuál es el circuito del GP de Holanda?
El Circuito de Zandvoort, ubicado entre la localidad homónima y Haarlem, es uno de los trazados más icónicos de la Fórmula 1. Su historia se remonta a 1952, cuando acogió por primera vez un Gran Premio oficial.
El recorrido cuenta con 4,259 kilómetros de longitud, un total de 14 curvas y dos zonas de DRS, lo que lo convierte en un circuito técnico y exigente. En 2021, Lewis Hamilton marcó allí la vuelta rápida con un tiempo de 1:11.097, registro que aún permanece en los libros de récords.
Q3 - 4:00
Último intento
Se preparan todos los pilotos para un último intento. Ahora mismo así estaría la parrilla:
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- Hadjar
- Alonso
- Sainz
- Lawson
Q3 - 9:00
Piastri domina a Norris
En el primer intento, es Oscar Piastri el que se lleva el triunfo sobre Lando Norris.
Q3 - 12:00
Arranca la Q3
Los diez pilotos en liza en busca de la pole.
- Piastri
- Norris
- Hamilton
- Leclerc
- Russell
- Alonso
- Lawson
- Hadjar
- Sainz
- Vertsappen
Fin Q2
Alonso y Sainz dentro de la Q3
Consiguen Fernando Alonso y Carlos Sainz meterse dentro de la Q3 tras una última vuelta buenísima para ambos. Los McLaren hicieron los mejores tiempos una vez más.
Q2 - 5:00
Norris y Piastri, mejores tiempos
Lo esperado con los McLaren, primeros de momento, Norris primero y Piastri segundo. Verstappen, Hamilton y Leclerc entre los cinco primeros. Alonso y Sainz estarían fuera de la Q3 ahora mismo. Último intento ahora.
Q2 - 9:00
Primeros tiempos
Verstappen es el único que baja del 1:10.000 de momento, tras la pasada de Antonelli, Tsunoda, Russell, Albon, Lawson, Sainz, Leclerc, Hamilton y Gasly.
Q2 - 14:00
Comienza Q2
Arranca la Q2. Se clasificarán diez pilotos, por lo que habrá otros cinco eliminados más. Hamilton y Leclerc, los dos Ferrari, los primeros en salir.
Fin Q1
Piastri, mejor tiempo Q1
Oscar Piastri marca el mejor tiempo en esta Q1: 1:09:338 Dentro Alonso y Sainz. Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman y Stroll eliminados.
Q1 - 5:00
Último intento en Q1
Se preparan los coches para otro intento. Ahora mismo estarían fuera Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocon y Stroll –descartado ya tras su accidente–.
Q1 - 9:00
Grandísimo tiempo de Alonso
Fernando Alonso va muy holgado en esta Q1. Cuarto mejor tiempo en pista. Carlos Sainz marcó un tiempo más comprometido, deberá hacer algún intento más ya que la pista irá a mejor a cada vuelta.
Q1 - 11:00
Buenos tiempos de Verstappen y Hamilton
Marcan buenos tiempos tanto Vertsappen como Hamilton, suficientes al menos para pasar el primer corte.
Q1 - 13:00
Aparatosa salida de Stroll
Se pasa de frenada Stroll, pisa césped y se va a la gravilla. Veremos si no le pasa factura.
Q1 - 15:00
Ya salen los primeros pilotos
Marcan los primeros tiempos algunos pilotos como Tsunoda, Gasly y Colopinto. No fueron especialmente buenos.
Q1 - 18:00
Comienza la clasificación
Ya corren los 18 minutos que durará esta Q1, el tiempo que tienen los pilotos para dar lo mejor de sí y pasar el corte.
¡Muy buenas tardes!
Bienvenidos a todos a este directo correspondiente a la clasificación del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, la séptima prueba de la temporada donde Fernando Alonso apunta alto una vez más, con los dos McLaren pugnando por el liderato.
Fin Q3
¡La pole es de Oscar Piastri!
Oscar Piastri hace el mejor tiempo y saldrá primero en el GP de Países Bajos de Fórmula 1. Hizo un 1:08:662 para superar a Norris y Verstappen, los más próximos a él. Carlos Sainz y Fernando Alonso saldrán noveno y décimo.
Así saldrán este domingo en el circuito de Zandvoort: