Clasificación GP de Países Bajos F1: resumen y cómo ha quedado hoy la clasificación y parrilla de salida para la carrera de fórmula 1

¿Un nuevo impulso de ilusión con Fernando Alonso? El Mundial de Fórmula 1 2025 sigue su rumbo en el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Zandvoort, donde el piloto español brilló en los últimos Libres 2 con un tiempazo que hace pensar en algo grande de cara a esta clasificación para la carrera del domingo. McLaren llega liderado la tabla general con solvencia con Oscar Piastri liderando con 284 puntos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris (275 puntos).

El Mundial de Fórmula 1 2025 regresa con su vigesimocuarta cita en el Gran Premio de Holanda, una de las pruebas más esperadas tras varias semanas de parón. La emoción está asegurada y la puedes seguir en directo minuto a minuto desde hoy con la clasificación en OKDIARIO.

GP de Holanda de F1, en directo

Dónde ver en TV y online el GP de Holanda de Fórmula 1

En España, la exclusiva de los derechos televisivos del Mundial de Fórmula 1 2025 corresponde a DAZN, por lo que tanto los entrenamientos, como la clasificación y la carrera del GP de Holanda podrán seguirse en directo a través de su canal especializado DAZN F1.

Además, los aficionados podrán ver todo lo que suceda en el Circuito de Zandvoort en streaming y online mediante la aplicación oficial de DAZN, disponible para móviles, tablets, Smart TVs y también a través de su versión web para ordenador.

Cómo escuchar el GP de Holanda por la radio

Para aquellos que no puedan seguir la carrera por televisión, varias emisoras nacionales retransmitirán en directo todo lo que ocurra en Zandvoort. Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE y la Cadena SER ofrecerán la narración en vivo con la atención puesta en Alonso, Sainz y el resto de protagonistas del Gran Circo.

¿Cuál es el circuito del GP de Holanda?

El Circuito de Zandvoort, ubicado entre la localidad homónima y Haarlem, es uno de los trazados más icónicos de la Fórmula 1. Su historia se remonta a 1952, cuando acogió por primera vez un Gran Premio oficial.

El recorrido cuenta con 4,259 kilómetros de longitud, un total de 14 curvas y dos zonas de DRS, lo que lo convierte en un circuito técnico y exigente. En 2021, Lewis Hamilton marcó allí la vuelta rápida con un tiempo de 1:11.097, registro que aún permanece en los libros de récords.