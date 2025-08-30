Clasificación y parrilla de salida para el GP de Holanda de F1 2025

Se esperaba que el renacer de Aston Martin, progresivo en las últimas carreras, desembocara en Alonso copando una posición de cabeza. La sensación fue alimentada después de que el asturiano acabara segundo en los entrenamientos libres a menos de una décimas de Norris. Ya estaba desatada la ilusión. Sin embargo, fue desvaneciéndose a medida que avanzaba la clasificación para determinar la parrilla de salida del GP de Holanda.

Lo que parecía una pole abierta acabó mutando hacia un pulso entre los McLaren. Norris, que había liderado todas las sesiones a lo largo del fin de semana, falló en el momento clave y Piastri lo aprovechó. Doce milésimas separó a ambos en cabeza, menos de un pestañeo. Se apuntó media victoria, pues en Holanda las carreras no son precisamente muy animadas. La otra media dependerá de la salida y la parada en boxes.

El triunvirato de la parrilla de salida del GP de Holanda lo completó un Max Verstappen que sigue extrayendo el mayor jugo posible de su Red Bull. Dio la sorpresa Hadjar, que completó la segunda fila con un meritorio cuarto puesto. Precisamente la zona en la que se esperaba que Alonso hubiera peleado. ¿Error propio? ¿El coche no da para más? Seguramente sea un mix de ambas cuestiones. Porque en Q3 rodó con neumáticos usados tras la mala gestión de las gomas, pero tal vez ni aún asé le hubiera alcanzado.

Sainz evitó un drama en Williams con un noveno puesto que le dejó un sabor de boca amargo. Satisfecho por entrar en Q3, pero algo resignado al creer que podía alcanzar la séptima posición. Su compañero de equipo se quedó en la Q1. Por el camino se quedó Stroll que sufrió un accidente nada más rodar y tuvo que ver los toros desde la barrera. Saldrá último.

Así queda la parrilla de salida del GP de Holanda