Te contamos a qué hora es el GP de Holanda de F1 y dónde ver en directo online y por televisión en vivo la carrera de Fórmula 1 El Circuito de Zandvoort será el escenario donde se celebre este apasionante GP de Holanda de F1 Oscar Piastri sigue siendo el líder de la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2025

El Mundial de Fórmula 1 2025 regresa por todo lo alto después de unas semanas de parón y lo hará con este emocionante GP de Holanda de F1. Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía esperan poder vivir un fin de semana positivo en el Circuito de Zandvoort, aunque los favoritos, como durante todo el campeonato, siguen siendo los McLaren. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver todo lo que suceda a lo largo del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1.

Horario del GP de Holanda 2025 de F1: a qué hora es la carrera

El GP de Holanda, que corresponde a la decimocuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que se correrá en el Circuito de Zandvoort, promete tener de todo. Los pilotos afrontarán un fin de semana espectacular y los amantes de este deporte están ansiosos por escuchar rugir el motor de los monoplazas después de estar prácticamente todo agosto sin el Gran Circo.

Viernes 29 de agosto

Todo arrancará el próximo viernes 29 de agosto en este apasionante GP de Holanda en el que los pilotos comenzarán a familiarizarse con el trazado del Circuito de Zandvoort con los primeros entrenamientos libres. Allí, los Max Verstappen, Lando Norris, Piastri y compañía buscarán tener las mejores sensaciones de cara a los que se le viene en el resto del fin de semana.

Entrenamientos libres 1: 12:30 – 13:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 16:00 – 17:00 horas.

Sábado 30 de agosto

El sábado 30 de agosto se presenta apasionante, ya que después de la última sesión de entrenamientos libres, los pilotos participarán en la clasificación del GP de Holanda. Allí, Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan poder luchar por salir lo más adelantados posibles en la carrera del domingo en el Circuito de Zandvoort.

Entrenamientos libres 3: 11:30 – 12:30 horas.

Clasificación del GP de Holanda: 15:00 – 16:00 horas.

Domingo 31 de agosto

Todo terminará el domingo 31 de agosto con este apasionante y vibrante GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025 que se disputará en el Circuito de Zandvoort. Este será el día clave para saber cómo sigue la lucha en McLaren por llevarse el campeonato de pilotos, pero también será una prueba de fuego para el resto de pilotos. El Gran Premio comenzará a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se tendrán que dar un total de 72 vueltas.

GP de Holanda: 15:00 horas (72 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Holanda: horario de la Fórmula 1

La vigesimocuarta jornada del Mundial de Fórmula 1 2025, que es este GP de Holanda, va a ser apasionante después de varias semanas en las que los amantes de la velocidad y de la adrenalina no han podido ver a sus pilotos favoritos correr con los monoplazas. Oscar Piastri es el actual líder de la clasificación de pilotos con 284 puntos, pero su compañero en McLaren Lando Norris le sigue muy de cerca, ya que tiene 275 unidades. El podio lo completaría un Max Verstappen que parece que va a ver cómo su racha de cuatro campeonatos consecutivos se corta por alguno de los de la escudería naranja.

Dónde ver gratis el GP de Holanda de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV

Dazn fue el medio de comunicación que compró los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda en este frenético Mundial de Fórmula 1 2025. Esto se traduce en que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del GP de Holanda que se corre en el Circuito de Zandvoort se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, el cual es de pago y está disponible en varios operadores bajo suscripción.

Por otro lado, todos los seguidores de Fernando Alonso, Carlos Sainz y amantes de la velocidad, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025 a través de la aplicación de Dazn. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como también por la página web de este operador para acceder con un ordenador y poder disfrutar de todo lo que suceda en el Circuito de Zandvoort.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de este GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025, donde, obviamente, prestaremos especial atención a Carlos Sainz y Fernando Alonso. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y también de la carrera el domingo desde una hora antes del comienzo. Una vez concluyan las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y las reacciones importantes que se produzcan en el Circuito de Zandvoort.

Dónde escuchar por la radio el GP de Holanda

Los amantes de este deporte que estén siguiendo el Mundial de Fórmula 1 2025 que no puedan ver en directo por televisión el GP de Holanda también deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán para contar todo lo que esté sucediendo en el Circuito de Zandvoort con Fernando Alonso, Carlos Sainz y resto de pilotos del Gran Circo.

Circuito del GP de Holanda de F1

El Circuito de Zandvoort, situado entre la localidad del mismo nombre y Haarlem, será el escenario donde se dispute este GP de Holanda del Mundial de Fórmula 1 2025. El primer Gran Premio que se celebró en este trazado fue en 1952, por lo que se trata de un enclave mágico que costa de 4,259 kilómetros, un total de 14 curvas y dos zonas de DRS. Lewis Hamilton paró el cronómetro allí en 2021 en 1:11:097, teniendo en su poder la vuelta rápida.