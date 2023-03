La verdadera razón por la que Fernando Alonso siempre lleva flechas en su casco

Fernando Alonso es uno de los pilotos más queridos de la parrilla de la Fórmula 1, el más veterano y también uno de los más particulares. El asturiano, a sus 41 años, ha labrado una carrera magnífica y muy longeva en el Gran Circo, decorada sobremanera con sus dos títulos logrados en 2006 y 2007. Son muchos los campeonatos que han tenido a Alonso entre los mejores, de una manera u otra, y uno de los denominadores comunes son las flechas que luce siempre en su casco y que tienen una explicación y una historia detrás.

Todo lo cuenta Fernando, que habla de esta decoración que ha acompañado a su carrera y que para muchos había pasado desapercibida hasta el momento. «Cuando tenía 12 o 13 años me regalaron un kart de radiocontrol y tenías que ponerle tú las pegatinas. Llevaba unas flechas pequeñitas en el casco, parecidas a estas. Me hizo mucha ilusión ese regalo, así que comencé a recortar unas para mi correr en karts, después cuando llegue a la fórmula uno y en todos los cascos que he llevado desde entonces, siempre he intentado tenerlas en mis cascos», contaba en las redes sociales del Circuito Museo Fernando Alonso el asturiano, que ha hecho de estas flechas un sello propio.

En sus múltiples aventuras en la Fórmula 1 y previamente en otras carreras de iniciación y desarrollo en el automovilismo, a Alonso le han acompañado las flechas dibujadas en el casco, que han ido cambiando de color según los diseños o incluso las ediciones especiales preparadas para algunas carreras concretas. Tienen forma de rayo y siempre han estado ahí, tan presentes como el indudable talento que atesora Fernando cuando coge un monoplaza al volante.

Alonso, una flecha al volante

Fernando Alonso ha desarrollado su carrera deportiva sobre ruedas, desde que era apenas un niño de tres años, momento en el que se subió a un kart por primera vez y se enganchó a un mundo que le mantiene, a los 41, entre los mejores pilotos de la parrilla en el campeonato del mundo de Fórmula 1 2023, en el que se estrena en una nueva escudería, Aston Martin. Además de su pasión por los coches y de sus éxitos en la Fórmula 1, Alonso se ha hecho un nombre también por su carisma y por su capacidad a la hora de emplearse en diferentes disciplinas del automovilismo, como demuestra su participación en campeonatos míticos como las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona de 2019 o el Rally Dakar, en el que también probó fortuna en una edición.