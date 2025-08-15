Natalia de Santiago, economista (48), explica su truco para ganar más dinero: «Claramente»

Ahorrar un dinero al mes se ha convertido en una quimera para muchos españoles que sufren para llegar a final de mes. Natalia de Santiago, una economista y experta en finanzas, ha dado una serie de consejos para poder generar un colchón en la cuenta corriente y no perecer en el intento. Consulta en este artículo el truco para ahorrar dinero que se ha hecho viral en las redes sociales.

Pese a que Pedro Sánchez presuma de la economía española en cada comparecencia pública, lo cierto es que millones de españoles sufren las consecuencias de una inflación anclada al alza. En los últimos años, el precio de la vida ha subido en mayor proporción que los salarios y eso ha desembocado en dificultades para llenar la cesta de la compra o alquilar una vivienda. El problema de este país es que esto lo sufren trabajadores que hacen 40 horas como mínimo a la semana.

Para ayudar a los españoles a poder generar unos ahorros a final de mes, la economista y experta en finanzas Natalia de Santiago ha dado una serie de consejos que se han hecho virales en las redes sociales. Esta especialista en economía familiar saltó a la fama por un libro publicado durante la pandemia cuyo título era ‘Invierte en ti’ y que fue un éxito total de ventas.

El truco de Natalia de Santiago para ahorrar dinero a final de mes pasa por el concepto de «recortar donde no duele». Es decir, según la economista, los recortes anuales tienen que llegar en los pagos habituales, como los que tienen que ver con suministros o seguros. Un aspecto clave en su método también es la figura del presupuesto y del ahorro mensual obligatorio, aunque no te lo puedas permitir y las cantidades sean muy pequeñas.

Consejos para ahorrar más y mejor

De Santiago recomienda en sus muchos vídeos publicados en las redes sociales fijar un presupuesto anual que tiene que ser «realista», por lo que es recomendable «basarte en el del año anterior». En el mismo tendrás que ordenar cada gasto por una categoría. «Es importante ordenar el cajón de sastre», cuenta en un vídeo publicado en el canal oficial de CaixaBank.

Esta experta en finanzas recomienda poner el foco en los «gastos invisibles, que son los que se pagan una vez al año y tendemos a olvidar». «Para cuadrar el presupuesto, tus ingresos tienen que ser iguales al gasto más el ahorro. Hay que tener claro que el presupuesto existe para ayudarnos», cuenta.

En otro vídeo también da una serie de consejos para poder ahorrar y mejor. Los principales consejos son los siguientes:

La constancia es importante y muchos pocos suman.

Hay que dejar de ver el ahorro como lo que queda en la cuenta a final de mes.

Automatizarlo con una transferencia periódica. El truco es hacerlo a primeros de mes, aunque sea una cantidad pequeña.

Ponle nombre ahorro.

El truco para ganar más dinero

En el podcast ‘Educa tu dinero’, esta economista también hace mención a su filosofía de «recortar donde no duele». «El ahorro más importante es el que rascamos de los gastos recurrentes, por eso vale la pena renegociar los contratos de suministros y buscar ofertas», apunta.

«Hay que intentar que el dinero se vaya en lo que te hace feliz», resume. «Yo no soy contraria a los gastos hormiga. Si a ti te hace feliz tu café, tampoco hay que quitártelo. Sería contrario a un gasto que a ti no te aporta», cuenta en otra entrevista.

Con respecto al destino al que irían sus ahorros hoy en día, De Santiago también deja claro que irían directos a la jubilación. «Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente. Yo estoy ahorrando de manera agresiva para el día de mañana poder vivir como yo quiero», aclara.