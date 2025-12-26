El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas estarán cerradas este viernes

Este viernes, 26 de diciembre, el Ibex 35 va a permanecer cerrado tras no haber tenido lugar sesión durante el día 25 de Navidad y después de haber cerrado a media sesión durante el día de Nochebuena.

No obstante, este 26 de diciembre no sólo cierra el Ibex 35, sino que ocurre lo mismo con todas las bolsas europeas. El motivo es la celebración del día de San Esteban en gran parte de Europa. Como consecuencia de ello, esta semana ha sido la más corta en cuanto a negociación en las principales bolsas de Europa.