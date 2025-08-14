Mastantuono brilla por su madurez y la Liga de Tebas carece de transparencia
Franco Mastantuono se ha llevado la matrícula de honor en las notas de Pipi Estrada de cada semana. El nuevo jugador del Real Madrid ha sido presentado este jueves y ha dado una clase magistral de madurez. El sobresaliente se lo ha llevado la selección española femenina sub-20 tras levantar el Eurobasket de la categoría. El notable es para Ángel Torres, por su crítica a la Liga de Tebas. El aprobado es para Fabián Ruiz gracias a su partidazo en la final de la Supercopa de Europa. Y el suspenso para la Liga española por la poca transparencia de su presidente Javier Tebas.
