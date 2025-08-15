No has visto otra igual: vuelve la vajilla viral de Maisons du Monde y está rebajada un 55%

El verano es la temporada en la que apetece que todo sea más sencillo, pausado y porqué no, con un estilo básico pero que a la vez no pase desapercibido. Pero no hablamos de moda, sino de vajillas y si buscas la perfecta de este mes de agosto, la tienes en Maisons Du Monde, con líneas sinuosas y con diseño artesanal que combina con todo, pero además rebajada un 55%.

Si eres de los que miran el menaje cada vez que tiene ocasión, quizá recuerdes aquella vajilla que se volvió viral en redes por como decimos, un diseño artesanal, sus líneas irregulares y ese aire rústico que parecía sacado de un taller de alfarería. Pues bien, está de vuelta y además por menos 100 euros. De este modo Maisons du Monde ha recuperado una de sus colecciones más deseadas, y lo ha hecho a lo grande. Hablamos de la vajilla Nelly, una creación de la firma francesa Médard de Noblat, que combina con maestría la elegancia de la porcelana con la calidez del gres. Su diseño, de apariencia artesanal, simula ese acabado imperfecto que está más de moda que nunca y que convierte cualquier comida en una experiencia sensorial.

Y lo mejor es que esta vajilla no solo ha vuelto, sino que lo ha hecho con una oferta muy difícil de ignorar. De los 244,20 € que costaba originalmente, ha pasado a estar disponible por 99,99 €. Una bajada del 55% que ha disparado las ventas y ha vuelto a colocarla en las listas de los productos más deseados para vestir la mesa.

Vuelve la vajilla viral de Maisons du Monde

Lo que hace especial a la vajilla Nelly no es sólo su precio actual o su diseño bonito. Es esa sensación de tener entre las manos una pieza única. El acabado del borde, ligeramente desgastado en tono marrón, le da ese aspecto de lo antiguo bien conservado, como si cada plato hubiera sido modelado de forma exclusiva. Está fabricada en gres blanco, un material que aporta peso, presencia y una textura ligeramente rugosa, muy diferente a la frialdad de otros materiales más industriales.

La colección está formada por un total de 18 piezas: 6 platos llanos de 27,5 cm, 6 platos hondos de 20,5 cm y 6 platos de postre de 21 cm. Todos ellos con líneas que son suaves y redondeadas, que marcan tendencia por su belleza pero porque además queda bien en cualquier mesa sin importar el estilo que tenga.

Perfecta para todo tipo de ocasiones

Una vajilla como esta no es solo para usarla los domingos o en las grandes ocasiones. Aunque su apariencia pueda sugerir que está pensada para celebraciones, la realidad es que está fabricada para el día a día. Su resistencia al uso y su versatilidad hacen que puedas disfrutarla tanto en una cena informal como en un almuerzo con invitados. De hecho, muchas personas que la compraron por capricho han acabado sustituyendo con ella su vajilla habitual.

Es precisamente ese equilibrio entre belleza y funcionalidad lo que ha hecho que Médard de Noblat se gane su lugar entre las marcas imprescindibles para quienes buscan calidad en la mesa. Esta empresa francesa lleva años apostando por el gres y la porcelana como materiales nobles, duraderos y atemporales. Y en esta colección han conseguido reunir lo mejor de ambos mundos: la delicadeza del diseño y la robustez del material.

Detalles que marcan la diferencia

Otro de los puntos fuertes de esta vajilla es su presencia física. No sólo por su diseño, sino por sus dimensiones y peso. Viene en una caja que mide 34 cm de largo, 30 cm de profundidad y 32 cm de alto. Está fabricada en Indonesia y llega lista para usar. El color blanco de fondo, combinado con los bordes marrones, permite que los alimentos destaquen visualmente. Un simple plato de ensalada con tomates cherry y unas hojas verdes se ve como algo que hará que tengas ganas de hacerle una fotografía.

Además, su estilo encaja perfectamente con otras piezas decorativas que puedas tener en casa. Si tienes vasos de cristal con forma orgánica, cubiertos dorados o salvamanteles de fibras naturales, esta vajilla no solo se adapta: realza todo lo que la rodea. Por eso es tan común verla en mesas que aparecen en revistas de decoración o en las redes sociales.

Nos queda claro que una vajilla de esta calidad, con un diseño tan cuidado y una rebaja tan notable, no aparece todos los días. Por eso no es raro que esté volviendo a agotarse en tiendas físicas y online. Su precio original de más de 240 euros la situaba en un segmento medio-alto, pero esta promoción ha hecho que muchas más personas se animen a dar el paso al costar ahora menos de 100 euros.

Si llevas tiempo buscando renovar tu vajilla o quieres darte un capricho que realmente transforme tus comidas, esta es una de esas oportunidades que no duran mucho. La vajilla Nelly no es sólo un conjunto de platos: es una declaración de estilo.