No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en muchos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 13 de agosto, los espectadores han podido ver el capítulo 654 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Manuel se ve obligado a lidiar con la incertidumbre respecto a su empresa. Entre otras cuestiones, por la ambigüedad de Leocadia. Todo ello mientras observa, con cierto recelo, la felicidad de Toño y Enora. Por si fuera poco, María Fernández ha acabado enterándose de que existe algo romántico entre ellos dos, por lo que comenta su preocupación con sus compañeras. Al fin y al cabo, Toño está casado.

Lejos de que todo quede ahí, Lope y Vera han querido trazar un arriesgado plan para tratar de contactar con el hermano de ella. Así pues, optan por enviarle una carta. Todo ello mientras la situación de Samuel vuelve a generar una enorme división entre los criados y Cristóbal. Aun así, tanto la señora Arcos como Toño se muestran decididos a defender su valía con firmeza, sin importarles en absoluto las posibles consecuencias. Alonso y Adriano han estrechado lazos al compartir la enorme preocupación que sienten por Catalina, mientras que Martina se ha visto en la obligación de recibir, personalmente, al barón de Valladares. En cuanto a Curro, no duda un solo segundo en delatar a Lorenzo ante el Coronel Fuentes, desatando una serie de acontecimientos verdaderamente impactantes. Tanto es así que el Capitán de la Mata acaba siendo detenido ante la atónita mirada del resto de nobles de este palacio.

¿Qué sucede en el capítulo especial de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 14 de agosto?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ser testigos de cómo, tras la muerte de Jana, la vida de Curro ha cambiado de forma radical. Este personaje, que interpreta Xavi Lock, ha experimentado una gran evolución, sobre todo tras la ausencia de su hermana. Desde ese preciso instante, su objetivo ha sido encontrar a su asesino para hacer justicia.

Para tratar de encontrar su cometido, Curro ha encontrado a grandes aliados en palacio. Todos ellos se muestran más que dispuestos y decididos a arriesgar sus vidas en busca de la verdad. En mitad de esta compleja y delicada situación, el joven ha conseguido encontrar el amor en Ángela, su gran apoyo.

El hijo de Alonso y la hija de Leocadia de Figueroa protagonizan una historia de amor que está marcada por las diferencias sociales de la época. Aun así, estamos ante un amor verdadero. Así pues, en este capítulo especial, lo que se busca es hacer hincapié en la gran evolución que ha experimentado Curro en esta serie diaria. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.