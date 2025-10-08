La inesperada mezcla con la que puedes pulverizar tu jardín para acabar con estos bichos: así lo hace la gente inteligente

Hay una inesperada mezcla con la que puedes acabar con estos bichos que tenemos en el jardín. La llegada del tiempo en el que el frío y la lluvia parecían ser una realidad no ha evitado que los bichos dejen de entrar en casa, sino al contrario. Parece que en estos días llegan con más fuerza que nunca, en busca de un refugio que puede acabar siendo mucho peor de lo que esperábamos. Nuestra casa puede quedar más limpia, libre de bichos y de más de un susto.

Acaba con los bichos de tu jardín con esta inesperada mezcla

Los expertos de HouseDigest nos explican que: «No hay nada esencial de despensa como el vinagre. Aunque tradicionalmente se considera un ingrediente de cocina, su contenido de ácido acético lo convierte en un producto de limpieza, desodorización y descalcificación. ¿Otro beneficio que tal vez no conozcas? Puede repeler a las arañas. Así que, si los rastreros espeluznantes te mantienen dentro, este elemento básico doméstico para desterrar las arañas de tu porche o patio sin duda vale la pena intentarlo. Su espacio de vida al aire libre proporciona el entorno perfecto para las arañas, protegiéndolas y sus telarañas intrincadamente hiladas de los elementos. Y si tienes una luz de porche que atrae a los insectos, también estás proporcionando sus comidas. Con la promesa de comida y protección, su porche o patio es irresistible para estos pequeños bichos. Mientras que los insecticidas cargados de productos químicos pueden eliminar eficazmente las infestaciones de arañas, el vinagre ofrece una alternativa no tóxica. ¿Cómo funciona? A las arañas no les gusta el olor acre del vinagre, y evitan las áreas tratadas con él. Si entran en contacto con él, la acidez del vinagre puede interrumpir sus sentidos y, en algunos casos, causar una deshidratación fatal».

Siguiendo con la misma explicación: «Tal vez la forma más fácil de repeler naturalmente las arañas es hacer este spray de dos ingredientes. Todo lo que necesitas es vinagre blanco destilado, agua y una botella de spray. Llene la botella de spray con mitad vinagre y mitad agua, luego agítela suavemente para combinar los ingredientes. Rocíe las áreas donde normalmente ve arañas y a lo largo de los puntos de entrada, como puertas y ventanas, para ayudar a evitar que invadan su hogar. También es una buena idea golpear rincones oscuros donde a las arañas les gusta esconderse, así que asegúrese de tratar las esquinas de su porche y debajo de sus muebles de exterior. Hay un par de consejos útiles que debe conocer para obtener las máximas propiedades de repelente de insectos sin causar daños a los materiales circundantes. Primero, nunca uses vinagre de fuerza completa. Si bien el alto contenido de acético puede ser más efectivo para repeler insectos, puede dañar las telas, los acabados y las plantas circundantes. En segundo lugar, debido a que el vinagre se disipa rápidamente, será necesario volver a aplicarlo a menudo, generalmente a diario, para mantener su efecto de repelente a las arañas».