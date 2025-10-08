Mazón: «Es repugnante el machismo en relación con mi comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro»

PREGUNTA.- Le tengo que hacer una pregunta un poco indiscreta, pero que se la hacen todos los valencianos y todos los españoles, ¿mantenía usted algún tipo de relación extraprofesional con la señora Maribel Vilaplana?

RESPUESTA.- No, en ningún momento. Mire, le insisto, este tipo de cuestiones han sido convenientemente azuzadas. No sé si llamarle morbo, repugnancia, machismo o las tres cosas. Y esto es lo que le tengo que decir, ni más ni menos.

P.- La izquierda le acusa de haber estado ilocalizable esas horas en El Ventorro.

R.- ¿Cómo se puede culpar de una cosa y la contraria? Durante todo este tiempo hemos tenido que soportar una mentira detrás de otra. No hace ni un mes, el presidente del Gobierno afirmó en el Congreso de los Diputados que yo había apagado el móvil. Todo el Partido Socialista, delegada del Gobierno, los ministros, permanentemente, han hablado de ilocalizable, fuera de cobertura, incomunicado. Yo he hecho públicas todas las llamadas que hice. Recientemente ha habido, por cierto, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, enmendándole la plana a Compromís sobre la improcedencia de entrar en semejante cuestión. Yo estuve permanentemente y perfectamente comunicado en todo momento. En ningún momento estuve sin cobertura, ni apagué el móvil. Es falso, es mentira, es un bulo. Y lo hemos acreditado públicamente. El Partido Socialista y miembros del Gobierno de España, jugando con el dolor de mucha gente que quiere saber lo que pasó, de una manera irresponsable y repugnante, han llegado a tratar de criminalizar a mi persona, en primer lugar, por estar incomunicado y a la vez por estar dando órdenes a través del teléfono. Oiga, ¿en qué quedamos? La delegada del Gobierno, con la intención de criminalizar, llegó a asegurar que había estado en el Cecopi antes de enviar el mensaje masivo, interfiriendo, retrasando, despachando con los técnicos y con los operativos sobre ese mensaje. Todo eso lo estuvo diciendo durante mucho tiempo, hasta que tuvo que salir a acreditar que era falso. Ha habido medios de comunicación nacionales de extraordinaria importancia y repercusión que han llegado a decir que esto era así, sin ni siquiera llamarnos para consultarnos ni para confirmar, con la intención de criminalizar. ¿Cómo es posible que se llegue a semejante nivel? Mazón, de profesión culpable. Ésta es la estrategia del PSOE.

P.- ¿Pero no considera un error estar tres horas y pico de comida?

R.- Yo lo que considero un error es no estar pendiente y no estar atento. A las 2 de la tarde tuve una reunión de trabajo con los sindicatos y luego un almuerzo de trabajo y en todo momento estuve perfectamente comunicado. Yo no tenía previsto ir al Cecopi aquel día.. Me gustaría que me dijeran cuándo se espera a un presidente para que decidir si va un helicóptero, si se manda este mensaje, si se convoca a la UME… Esto no funciona así.