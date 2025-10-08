Mazón: «Sánchez reconoció que le molestó que Feijóo fuera a Valencia el mismo día que él»
Primera entrevista tras la tragedia que se cobró 227 vidas
PREGUNTA.- ¿El presidente del Gobierno le llamó esos días?
RESPUESTA.- Me mandó un WhatsApp cerca de las 11 de la noche.
P.- ¿Y qué le decía en el WhatsApp?
R.- Bueno, pues que estaban atentos, que seguía la evolución y que quedaba a nuestra disposición. Ya no volvimos a hablar con él hasta tres días después que vino al centro de Emergencias de Valencia.
P.- Y ahí es cuando le toma el pelo.
R.- Aquel día, no salíamos de nuestro asombro porque la noche anterior, desde el gabinete del presidente del Gobierno, nos habían trasladado su malestar porque Alberto Núñez Feijóo venía también esa mañana. Nosotros no dábamos crédito a que, con la dimensión de lo que estaba ocurriendo, ése fuera el problema. Ése era el clima de tensión política. Esto es la primera vez que lo cuento, pero cuando vi bajar al presidente del Gobierno del helicóptero con cara de pocos amigos y teniendo ya 17.000 posibles desaparecidos me hubiera parecido una irresponsabilidad no tratar de favorecer que el Gobierno de España nos ayudara al máximo posible. Me hubiera sentido un irresponsable. Luego se me criticó mucho lo de bienvenido, presidente, al fin llegas, presidente, querido presidente. Yo estaba tratando suavizar el ambiente porque no sabía lo que mi gente iba a necesitar y queríamos tener el mayor nivel de cooperación posible.
P.- ¿Se sintió engañado por el presidente del Gobierno?
R.- Mire, como yo me sienta…Hay gente que se ha sentido mucho peor. Hay gente que ha perdido familias. Con lo cual a mí cuando me preguntan por mis sentimientos me parece hasta incluso inmoral hablar de cómo me siento.
P.- ¿Ha engañado Sánchez a los valencianos?
R.- Lo que ha ocurrido con las ayudas, las obras, los efectivos, no parece la respuesta más urgente. Cuando el Gobierno anunció que era capaz de movilizar miles de efectivos ya estábamos en plena ola de pillajes.