Mazón: «Me alegro mucho por las ayudas a Gaza pero nos hubiera gustado la misma ayuda a los valencianos»

Carlos Mazón carga duramente contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la diferencia de trato entre las ayudas a Gaza y la respuesta a la DANA en Valencia. El president valenciano recupera sus polémicas palabras en las Cortes Valencianas cuando el Ejecutivo aprobó ayudas para Gaza: «Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, pero los valencianos seguimos esperando la ayuda del Gobierno». Mazón establece un demoledor paralelismo entre la agilidad con la que el Ministerio de Defensa envió un buque de guerra a escoltar a los miembros de la flotilla de Gaza y cómo «escatimaron efectivos» en la peor tragedia de la Comunidad Valenciana.

PREGUNTA.- ¿Qué sintió cuando vio que el Ministerio de Defensa enviaba un buque de guerra a escoltar a los miembros de la flotilla de Gaza mientras a usted le escatimaron efectivos en la peor tragedia de la Comunidad Valenciana?

RESPUESTA- Hace unos meses, el Gobierno aprobó unas ayudas a Gaza. Yo en las Cortes Valencianas dije textualmente que me alegraba mucho por el pueblo de Gaza pero que los valencianos seguíamos esperando la ayuda del Gobierno. Me pareció adecuado utilizarlo como un toque de atención. No sé si se recuerda la que se montó en España cuando dije aquello. Pues ahora le podría decir tres cuartas partes de lo mismo. Me niego a entrar en el juego de que si dices genocida y genocidio eres guay y si no, eres un facha. Me parece tan absurdo como torticero y miserable utilizar la desgracia para hacer política. Es algo que tenemos demasiado cerca, no nos es ajeno. Así que acuérdese de la frase que dije hace unos meses y póngale un clon.

P.- ¿Echó en falta esa agilidad que ha tenido ahora el Gobierno de España con la flotilla?

R.- Y todos los valencianos, y todos los afectados. Hay casi 40.000 familias que un año después aún no ha recibido las ayudas de primera necesidad del Gobierno de España. Afortunadamente, hay algunos ejemplos tan elementales, tan palmarios, tan claros, que no se necesita ni que yo los califique. Y ésta es la realidad.

P.- Algunos compañeros suyos de partido -el señor Rueda, Azcón, Moreno- dicen que en Gaza hay un genocidio. Feijóo habla de masacre, ¿qué cree usted que se está produciendo en Gaza?

R.- Es un horror, es una masacre. La calificación de genocidio le corresponde a la Corte Penal Internacional, no a una izquierda política que quiere ponernos ante un espejo moral. Es deleznable querer entrar en ese juego.

P.- ¿Es masacre?

R.- Es masacre.