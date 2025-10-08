Hallan los otros 2 cuerpos de los desaparecidos en el derrumbe de Madrid a falta de identificar a las 4 víctimas

Los Bomberos han rescatado este miércoles los dos cuerpos restantes de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid ocurrido este martes. Así, los servicios de Emergencias han dado por concluidas las labores de rescate a falta de la identificación oficial de las cuatro víctimas mortales.

Alrededor de las 22:00 horas, los Bomberos localizaron sin vida los dos primeros cadáveres de los cuatro desaparecidos, y las autoridades adelantaron que, por el momento, se desconoce de quiénes se trata. Ya de madrugada, cerca de las 3:00 horas del miércoles, confirmaron el hallazgo de los otros dos cuerpos que quedaban por encontrar. La identificación correrá a cargo de la Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional.

Las 4 personas que fallecieron bajo los escombros se encontraban en el sótano y en la parte más alta del edificio en el momento del derrumbe. Tras localizar a las dos últimas víctimas, los Bomberos han comenzado a retirarse del lugar del siniestro, aunque un retén preventivo ha permanecido en el lugar durante toda la noche. Quedan pendientes las labores de desescombro.

Respecto a los fallecidos, por el momento únicamente se sabe que se trata de tres hombres y una mujer y que, al parecer, todos tenían «alguna responsabilidad en la obra» del edificio, según indicó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se desplazó hasta el lugar de los hechos, al igual que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Ahora se buscan respuestas a lo ocurrido. Se desconoce cuál fue la causa del derrumbe. Al tratarse de un accidente laboral, será la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid la que asuma la investigación e instrucción del caso. Los datos con los que se cuentan apuntan que «se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha provocado que a partir de ahí bajara por todas las plantas hasta la baja», declaró Almeida.

El dispositivo lo han integrado bomberos y policías municipales, encargados estos últimos del vuelo de drones, unido a la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación con una grúa para poder desescombrar lo más rápidamente posible aunque «es una tarea durísima», ha recalcado Almeida, en declaraciones a los periodistas en el lugar.

Los bomberos «también lo están haciendo en gran medida manualmente, es decir, están acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados». En esta «tarea compleja y difícil» se ha contado además con la ayuda de perros de la Policía Nacional, entrenados para descubrir los lugares donde pudieran estar los desaparecidos debajo de los escombros.