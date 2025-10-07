OKDIARIO en el edificio derrumbado en Madrid: «La gente ha llegado a pensar que se trataba de una bomba»

OKDIARIO se ha desplazado hasta la Calle de las Hileras, muy cerca de la Plaza de Ópera, donde el derrumbe de un edificio ha dejado tres heridos, uno de ellos de gravedad, y cuatro personas desaparecidas entre los escombros. El colapso del edificio, que se encontraba en obras, ha obligado a cerrar calles aledañas, desalojar edificios cercanos y desplegar los servicios de emergencias.

Múltiples testigos que se encontraban en la zona han relatado a este medio la «incertidumbre» y el «miedo» que se ha vivido en la zona tras el desplome del inmueble. «Íbamos a salir a comer cuando hemos visto una calle llena de humo y en un momento estaba todo lleno de policías y de ambulancias (…) La gente lo que siente ahora es incertidumbre por saber lo que ha pasado, ya que las personas han llegado a pensar que se trataba de una bomba» han indicado. Otras personas han contado como un «volcán de polvo» seguido de un «estruendo terrible».

Otra vecina de la zona, concretamente de la calle Arenal, ha narrado como ha vivido el momento del derrumbe. Esta mujer, llamada María, ha explicado que se encontraba saliendo de la parroquia de San Ginés con su hermana, cuando ha escuchado un ruido «tremendo». Seguidamente, ha explicado a OKDIARIO cómo ha escuchado al amigo de uno de los operarios que se encuentra en la zona decir cómo hay «ocho o nueve» trabajadores afectados y que, aparte de los heridos, «no se sabe nada» de los demás.

Junto a los testigos, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, se ha acercado a la zona afectada para ver de primera mano el desastre causado por el derrumbe. Aguirre ha indicado como lo más importante en estos momentos es «mantener la estabilidad» de la estructura del edificio. Además, el delegado ha subrayado cómo todos los medios de emergencias están «volcados» en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Aguirre también ha dejado claro cuál ha sido la causa del colapso del edificio, el forjado, lo que separa las plantas de un edificio. A última hora de la tarde, los equipos de rescate siguen trabajando con maquinaria pesada y perros especializados en búsqueda de personas. Los bomberos avanzan con extrema precaución para no provocar nuevos desprendimientos, mientras familiares y compañeros de los desaparecidos esperan noticias en las inmediaciones del cordón policial.

En el lugar del derrumbe, la Policía Municipal también ha desplegado su unidad de drones para intentar localizar a los trabajadores atrapados bajo los escombros. Los agentes también están interviniendo con el apoyo de perros para acelerar cuanto antes las operaciones de rescate.