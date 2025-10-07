Un edificio situado en la calle Hileras, en pleno centro de Madrid y muy cerca de la Plaza de Ópera, se derrumbó este martes por la mañana, generando una situación de emergencia y alarma ciudadana. El colapso tuvo lugar en una zona muy transitada, lo que obligó a cerrar calles, desalojar edificios cercanos y desplegar a numerosos Servicios de Emergencia.

Según testigos presenciales, el edificio se desplomó por completo, dejando escombros sobre la vía y bloqueando el acceso a la zona. La rápida intervención de policías, bomberos y ambulancias permitió asegurar el perímetro y controlar la afluencia de curiosos.

(Habrá ampliación)