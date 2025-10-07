Derrumbe de un edificio en Madrid hoy, en directo: última hora de los heridos y los desaparecidos

Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid, cerca de la Plaza de Ópera. El inmueble, situado en la calle Hileras, se vino abajo tras el derrumbe parcial de varios forjados arrojando escombros sobre la vía y bloqueando los accesos a la zona. Los servicios de emergencia han confirmado que hay, al menos, cinco personas desaparecidas y ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas leves.

Hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de los bomberos y la policía trabaja con drones y perros para encontrar a posibles heridos y personas atrapadas.