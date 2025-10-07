Derrumbe de un edificio en Madrid hoy, en directo: última hora de los heridos y los desaparecidos
Sigue en directo la última hora del derrumbe de un edificio en el centro de Madrid
Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid, cerca de la Plaza de Ópera. El inmueble, situado en la calle Hileras, se vino abajo tras el derrumbe parcial de varios forjados arrojando escombros sobre la vía y bloqueando los accesos a la zona. Los servicios de emergencia han confirmado que hay, al menos, cinco personas desaparecidas y ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas leves.
Hasta el lugar se han desplazado once dotaciones de los bomberos y la policía trabaja con drones y perros para encontrar a posibles heridos y personas atrapadas.
Hallan los cuerpos de dos de los desaparecidos
Los Bomberos de Madrid han hallado los cuerpos de dos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras de Madrid que ha colapsado este martes. Han recuperado los dos cadáveres. Se desconoce por el momento de quiénes se trata. Lo que había trascendido hasta el momento de los desaparecidos es que eran Laura, una joven administrativa que se encontraba en la primera planta del edificio siniestrado, donde estaban las oficinas.
Hallan el cuerpo de uno de los desaparecidos
Los Bomberos de Madrid han recuperado el cuerpo de uno de los cuatro desaparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras de Madrid que ha colapsado este martes.
Se desconoce por el momento de quién se trata. Además, acaban de localizar el cuerpo de otra de las personas desaparecidas. Lo que ha trascendido hasta el momento de los desaparecidos es que son Laura, una joven administrativa que se encontraba en la primera planta del edificio siniestrado, donde estaban las oficinas.
Los vecinos de los edificios colindantes vuelven a sus casas
Los vecinos de los edificios colindantes al derrumbado que se habían desalojado pueden acceder a sus viviendas acompañados por @policiademadrid.
No obstante, @SamurSocialMAD permanece en el lugar por si fuera necesario algún realojo.

Los bomberos estabilizan la estructura
@BomberosMad continúan trabajando en la estabilización de la estructura del edificio para asegurar la zona de búsqueda de las personas desaparecidas.
Cuentan con la ayuda de la Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid

Retiran los forjados para que los perros busquen en los escombros
Comienza la retirada de los forjados para que los perros empiecen a buscar entre los escombros con el objetivo de localizar a los cuatro desaparecidos.
La fachada estaba en mal estado
Sigue la investigación sobre el derrumbe parcial del forjado de un edificio en la calle Hileras. Entre las líneas de investigación, se ha destacado que la fachada estaba en mal estado.
¿Dónde estaban los trabajadores?
Dos estaban en la planta bajo y otros dos estaban en el sótano del edificio.
Los bomberos comienzan la búsqueda con perros
@BomberosMad ha iniciado la búsqueda de desaparecidos con los perros de @policiademadrid y de UCR (Asociación Unidad Canina de Rescate de España) en la estructura colapsada.

Ayuso: «Seguimos volcados con los desaparecidos»
Desde la Comunidad de Madrid seguimos volcados con los desaparecidos en el derrumbe del edificio en Ópera.
Con el #SUMMA112 desplegado y a disposición de todos los equipos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que están haciendo una gran labor.

El edificio se estaba reconvirtiendo en un hotel de cuatro estrellas
Los obreros del edificio siniestrado de la calle Hileras trabajaban en la rehabilitación integral del inmueble para transformarlo en un hotel de cuatro estrellas, confirma la página web de la empresa encargada, Rehbilita. En concreto se estaba actuando en la rehabilitación integral y consolidación estructural, la reestructuración y rehabilitación de garajes y en los acabados para el hotel.
El desescombro del edificio durará días
Según ha informado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la zona cero del siniestro, el desescombro en el interior del inmueble previsiblente se extenderá durante días.
«Estamos ante un edificio que está en obras, completamente en obras, de arriba a abajo y, por lo tanto, pudiéramos pensar que tuviera algo que ver con esa obra, pero es demasiado pronto como para hacer cualquier tipo de conjetura», ha indicado Sanz a la prensa.
Vecinos aseguran que «la gente ha llegado a pensar que se trataba de una bomba»
OKDIARIO se ha trasladado a la zona del derrumbe donde los vecinos han asegurado que pensaron que se trataba de una bomba al escuchar el colapso del edificio.
Muchos residentes se alarmaron al escuchar el estruendo seguido de una nube densa de humo y polvo.
Al menos 3 heridos y 4 desaparecidos
Samur-PC ha atendido a 3 heridos: dos contusionados, de carácter leve, asistidos también por una psicóloga del servicio; y un herido menos grave con fractura de miembro inferior, que ha sido trasladado al hospital.
Se busca en el interior a 4 personas desaparecidas: tres hombres y una mujer que sus compañeros han echado de menos y que al parecer se encontraban en el interior en el momento del colapso del forjado interior.
Los bomberos estabilizan la fachada del edificio
El departamento de bomberos continúa estabilizando la fachada para poder retirar los escombros y los restos del forjado. Una vez hecho esto la policía entrará con las unidades caninas para buscar a los desaparecidos.
La vicealcaldesa de Madrid confirma que son tres hombres y una mujer los desaparecidos
La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha informado que, de momento, hay tres hombres y una mujer desaparecidos por el derrumbe del edificio en la calle Hileras.
Psicólogos atienden a los heridos
De los tres heridos atendidos por SAMUR-PC, una psicóloga de este servicio está asistiendo a los dos contusionados leves por el shock tras el derrumbe. Bomberos Madrid sigue evaluando la estructura del edificio para trabajar con seguridad mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.
Vecinos cuentan que escucharon «un gran estruendo»
OKDIARIO se ha trasladado a la zona del derrumbe donde los vecinos de los edificios adyacentes han explicado que han escuchado «un gran estruendo» y que tras el suceso hubo «mucho polvo y humareda».
En estos momentos hay 12 ambulancias en las inmediaciones de la calle Hileras.
Ayuso se desplaza hasta el lugar del derrumbe
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado a la calle Hileras. Según ha informado el equipo de comunicación de la presidencia de la Comunidad de Madrid, se encuentra conociendo la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se ha habilitado junto al inmueble siniestrado.
Ocho personas heridas por el derrumbe
Los servicios de emergencia han confirmado que ocho personas han resultado heridas tras el derrumbe del edificio en la calle Hileras.
Los obreros echan en falta a algunos compañeros
Según el Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, los obreros echan en falta a algunos de sus compañeros. Los bomberos continuan asegurando la zona y comprobando si los trabajadores estaban dentro o fuera del edificio en obras.
La policía ha desalojado los edificios adyacentes
La policía ha desalojado a todos los vecinos de los edificios adyacentes durante las labores de rescate y seguridad tras el derrumbe del edificio.
Los tres heridos son obreros de la construcción
Los tres heridos son obreros de la construcción que se encontraban en el edificio. Uno de ellos ha sido trasladado al hospital con una fractura en una pierna. Los otros dos tienen contusiones leves.
Confirmados cinco desaparecidos
Los servicios de emergencia que han acudido a la zona han confirmado que hay cinco desaparecidos tras el derrumbe del edificio.
La policía trabaja a contrarreloj con drones y perros
La policía nacional trabaja con drones y perros para encontrar posibles desaparecidos entre los escombros del edificio.
Cuatro personas atrapadas y un herido grave
Según los servicios de emergencia hay cuatro personas atrapadas entre los escombros del edificio y un herido grave que ha sido trasladado en ambulancia hasta el hospital.
Derrumbe en la calle Hileras de Madrid
Policías, bomberos y ambulancias se han trasladado rápidamente hasta la zona de Ópera, donde ha ocurrido el derrumbe de un edificio, para asegurar el perímetro.
Derrumbe de un edificio en Madrid
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última hora del derrumbe de un edificio en la calle Hileras de Madrid, muy cerca de la Plaza de ópera.
Almeida confirma que la obra tenía «los papeles en regla»
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que la obra de la calle Hileras tenía «los papeles en regla» desde el punto de vista urbanístico, con licencia desde febrero y que «en principio todo estaba bien».